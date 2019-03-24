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23:11 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на льду столичной команды, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Томас Уилсон (4-я минута) с передачи российского форварда, капитана команды Александра Овечкина, Трэвис Бойд (31) и Якуб Врана (49). У «Филадельфии» отличился Якуб Ворачек (38).

Вашингтон Кэпиталз
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2624.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденСкотт Гордон
Вратари
Брэйден ХолтбиБрайан Эллиотт(Брайан Эллиотт)
1-й период
03:52Том Уилсон(Ник Дженсен, Александр Овечкин)
07:18Джеймс ван Римсдайк
14:22Джастин Бэйли
2-й период
20:29Александр Овечкин
30:47Трэвис Бойд(Мэтт Нисканен, Ник Дауд)
33:22Том Уилсон
36:51Ти. Джей. Оши
37:10Якуб Ворачек
3-й период
43:25Брукс Орпик
48:07Якуб Врана(Бретт Коннолли)
Лучшие игроки матча
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Трэвис Бойд (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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