Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая на льду столичной команды, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Томас Уилсон (4-я минута) с передачи российского форварда, капитана команды Александра Овечкина, Трэвис Бойд (31) и Якуб Врана (49). У «Филадельфии» отличился Якуб Ворачек (38).
|Тодд Рирден
|Скотт Гордон
|Брэйден Холтби
|Брайан Эллиотт(Брайан Эллиотт)
|03:52
|Том Уилсон(Ник Дженсен, Александр Овечкин)
|07:18
|Джеймс ван Римсдайк
|14:22
|Джастин Бэйли
|20:29
|Александр Овечкин
|30:47
|Трэвис Бойд(Мэтт Нисканен, Ник Дауд)
|33:22
|Том Уилсон
|36:51
|Ти. Джей. Оши
|37:10
|Якуб Ворачек
|43:25
|Брукс Орпик
|48:07
|Якуб Врана(Бретт Коннолли)
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Трэвис Бойд (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0