Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

Встреча, прошедшая на льду столичной команды, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У хозяев шайбы забросили Томас Уилсон (4-я минута) с передачи российского форварда, капитана команды Александра Овечкина, Трэвис Бойд (31) и Якуб Врана (49). У «Филадельфии» отличился Якуб Ворачек (38).