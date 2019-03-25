Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Монреалем»
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины» на своей арене обыграли в овертайме «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины» на своей арене обыграли в овертайме «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась победой «Каролины» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). В основное время в составе «Каролины» шайбу забросил Тревор ван Римсдайк (55). У «Монреаля» отличился Пол Байрон (15).
Победу «Каролине» на четвертой минуте овертайма принес российский форвард Андрей Свечников, который был признан второй звездой матча.
|Род Бриндамор
|Клод Жюльен
|Кертис Макэлхинни
|Кэри Прайс
|07:13
|Ши Уэбер
|14:58
|Пол Байрон(Брендан Галлахер, Нэйт Томпсон)
|26:05
|Майкл Ферланд
|37:20
|Томаш Татар
|45:46
|Джордан Уил
|54:21
|Тревор ван Римсдайк(Майкл Ферланд, Джордан Мартинук)
|63:15
|Андрей Свечников(Джордан Стаал)
Кертис Макэлхинни (Каролина Харрикейнз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Тревор ван Римсдайк (Каролина Харрикейнз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0