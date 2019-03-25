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09:56 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Монреалем»

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины» на своей арене обыграли в овертайме «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась победой «Каролины» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). В основное время в составе «Каролины» шайбу забросил Тревор ван Римсдайк (55). У «Монреаля» отличился Пол Байрон (15).

Во время загрузки произошла ошибка.

Победу «Каролине» на четвертой минуте овертайма принес российский форвард Андрей Свечников, который был признан второй звездой матча.

Каролина Харрикейнз
2:1ОТ
0:1, 0:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2725.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморКлод Жюльен
Вратари
Кертис МакэлхинниКэри Прайс
1-й период
07:13Ши Уэбер
14:58Пол Байрон(Брендан Галлахер, Нэйт Томпсон)
2-й период
26:05Майкл Ферланд
37:20Томаш Татар
3-й период
45:46Джордан Уил
54:21Тревор ван Римсдайк(Майкл Ферланд, Джордан Мартинук)
Овертайм
63:15Андрей Свечников(Джордан Стаал)
Лучшие игроки матча
Кертис Макэлхинни (Каролина Харрикейнз), Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Тревор ван Римсдайк (Каролина Харрикейнз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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