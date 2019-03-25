Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Монреалем»

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась победой «Каролины» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0). В основное время в составе «Каролины» шайбу забросил Тревор ван Римсдайк (55). У «Монреаля» отличился Пол Байрон (15).