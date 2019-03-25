«Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский признан первой звездой матча
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромили «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромили «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Ванкувере завершилась победой «Коламбуса» со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Джош Андерсон (17-я и 51-я минуты),
Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне. После игры россиянин был признан первой звездой матча.
|Трэвис Грин
|Джон Торторелла
|Тэтчер Демко
|Сергей Бобровский
|02:06
|Люк Шенн
|12:13
|Оливер Бьоркстранд
|16:19
|Джош Андерсон(Пьер-Люк Дюбуа, Адам Маккуэйд)
|20:56
|Пьер-Люк Дюбуа(Артемий Панарин)
|22:28
|Оливер Бьоркстранд
|26:02
|Райан Дзингел(Джош Андерсон)
|33:22
|Джош Андерсон
|47:32
|Оливер Бьоркстранд(Бун Дженнер, Александр Веннберг)
|48:43
|Артемий Панарин
|50:54
|Джош Андерсон
|54:50
|Адам Годетт
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0