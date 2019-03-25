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10:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский признан первой звездой матча

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромили «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Ванкувере завершилась победой «Коламбуса» со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Джош Андерсон (17-я и 51-я минуты), Пьер-Люк Дюбуа (21), Райан Дзингел (27) и Оливер Бьоркстранд (48). Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал одну голевую передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне. После игры россиянин был признан первой звездой матча.

Ванкувер Кэнакс
0:5
0:1, 0:2, 0:2
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2725.03.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринДжон Торторелла
Вратари
Тэтчер ДемкоСергей Бобровский
1-й период
02:06Люк Шенн
12:13Оливер Бьоркстранд
16:19Джош Андерсон(Пьер-Люк Дюбуа, Адам Маккуэйд)
2-й период
20:56Пьер-Люк Дюбуа(Артемий Панарин)
22:28Оливер Бьоркстранд
26:02Райан Дзингел(Джош Андерсон)
33:22Джош Андерсон
3-й период
47:32Оливер Бьоркстранд(Бун Дженнер, Александр Веннберг)
48:43Артемий Панарин
50:54Джош Андерсон
54:50Адам Годетт
Лучшие игроки матча
Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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