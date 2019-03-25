«Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский признан первой звездой матча

Встреча в Ванкувере завершилась победой «Коламбуса» со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Джош Андерсон (17-я и 51-я минуты), Пьер-Люк Дюбуа (21), Райан Дзингел (27) и Оливер Бьоркстранд (48). Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отдал одну голевую передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне. После игры россиянин был признан первой звездой матча.