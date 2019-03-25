Овечкин еще не выбил 50 голов за сезон. Но по пустым воротам не бросает

Источник: AP 2019

Может, зря?

«Голы в пустые ворота — это для гомосеков», — ответил защитник «Бостона» Эл Аэйфрэйт на вопрос, почему он решил не забивать сопернику на последних минутах матча плей-офф. После этих слов прошло 25 лет, за подобные заявления можно получить штраф или даже дисквалификацию, но отношение к «эмпти-неттерам» у многих все еще остается консервативным.

Вот и Александр Овечкин не стал добивать «Филадельфию», которая сняла вратаря уже при счете 1:3, цепляясь за иллюзорный шанс. Овечкин убрал финтом одного «летчика», поиздевался над другим — а по воротам бросать не стал, отдал пас. Такой альтруизм удивил примерно всех, даже несмотря на то, что победа была уже обеспечена.

Несколько раньше по ходу сезона Ови уже отказывался от легкого гола, но тогда причина была более очевидна: Никлас Бэкстрем мог сделать хет-трик, и Овечкин просто отдал пас своему большому другу, который и завершил игру с «Нью-Джерси»:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZYvi12JsOnQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если бы Овечкин был более эгоистичен в этих двух моментах, то уже смог бы выбить очередной исторический сезон с 50 шайбами — сейчас у него таких семь. Впереди лишь две легенды — Майк Босси и Уэйн Гретцки, у которых таких сезонов было девять.

Но даже без голов Овечкин продолжает подниматься в исторической таблице бомбардиров НХЛ: его передача на Тома Уилсона в первом периоде позволила ему выйти на чистое 47-е место, обойдя Венсана Дамфусса.

Впереди у Овечкина еще шесть игр, в которых надо забросить лишь дважды. «Вашингтон» будет играть с любимыми соперниками Ови — «Каролиной» (дважды) и «Тампой». В ворота «Лайтнинг» Ови забивал 45 раз — больше голов было лишь против «Атланты» / «Виннипега», а «Харрикейнс» делят в списке главных жертв третье место.

Правда, оба клуба очень изменились с тех времен, когда молодой Овечкин проводил против них большинство своих матчей.

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