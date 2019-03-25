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14:50 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин еще не выбил 50 голов за сезон. Но по пустым воротам не бросает

Какой альтруист.

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Источник: AP 2019

Может, зря?

«Голы в пустые ворота — это для гомосеков», — ответил защитник «Бостона» Эл Аэйфрэйт на вопрос, почему он решил не забивать сопернику на последних минутах матча плей-офф. После этих слов прошло 25 лет, за подобные заявления можно получить штраф или даже дисквалификацию, но отношение к «эмпти-неттерам» у многих все еще остается консервативным.

Вот и Александр Овечкин не стал добивать «Филадельфию», которая сняла вратаря уже при счете 1:3, цепляясь за иллюзорный шанс. Овечкин убрал финтом одного «летчика», поиздевался над другим — а по воротам бросать не стал, отдал пас. Такой альтруизм удивил примерно всех, даже несмотря на то, что победа была уже обеспечена.

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Несколько раньше по ходу сезона Ови уже отказывался от легкого гола, но тогда причина была более очевидна: Никлас Бэкстрем мог сделать хет-трик, и Овечкин просто отдал пас своему большому другу, который и завершил игру с «Нью-Джерси»:

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Если бы Овечкин был более эгоистичен в этих двух моментах, то уже смог бы выбить очередной исторический сезон с 50 шайбами — сейчас у него таких семь. Впереди лишь две легенды — Майк Босси и Уэйн Гретцки, у которых таких сезонов было девять.

Но даже без голов Овечкин продолжает подниматься в исторической таблице бомбардиров НХЛ: его передача на Тома Уилсона в первом периоде позволила ему выйти на чистое 47-е место, обойдя Венсана Дамфусса.

Впереди у Овечкина еще шесть игр, в которых надо забросить лишь дважды. «Вашингтон» будет играть с любимыми соперниками Ови — «Каролиной» (дважды) и «Тампой». В ворота «Лайтнинг» Ови забивал 45 раз — больше голов было лишь против «Атланты» / «Виннипега», а «Харрикейнс» делят в списке главных жертв третье место.

Правда, оба клуба очень изменились с тех времен, когда молодой Овечкин проводил против них большинство своих матчей.

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