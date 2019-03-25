Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
26.03
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.03
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
26.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.03
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.03
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
26.03
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
20:01 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 25 марта. Американский нападающий «Виннипега» Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AFP 2019

Хоккеист набрал в четырех матчах 8 (5 шайб + 3 голевые передачи) очков за результативность. В субботнем домашнем матче против «Нэшвилла» (5:0) Коннор впервые в карьере оформил хет-трик, а также принес победу своей команде, которая досрочно обеспечила себе участие в плей-офф. Всего в 75 матчах на счету 22-летнего американца 61 очко (32+29), он проводит третий сезон в НХЛ.

Читайте также
Черри — о празднованиях Кузнецова: Посмотрите все на этого придурка

Второй звездой признан канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший в четырех матчах 8 (4 шайбы + 4 голевые передачи) очков.

Третьей звездой стал немецкий вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр. На прошедшей неделе голкипер провел четыре матча, в которых одержал три победы, в среднем пропуская по 1,49 шайбы и отражая 96,1% бросков.

Грубауэр вытеснил с позиции первого вратаря «Колорадо» россиянина Семена Варламова, который с начала марта провел четыре игры, а Грубаэур — восемь.
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Мы — маленькие мальчики»: лучший лыжник мира боится россиянина
Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит»
Двукратная чемпионка ОИ задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Маргарита Васильева обвинила СБР в бездействии по делу о допинге
Мадридский «Реал» готов купить чемпиона мира за рекордную сумму
Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях (фото)
Жена Новосельцева призвала болельщиков «Ростова» образумить мужа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь