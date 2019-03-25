Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 25 марта. Американский нападающий «Виннипега» Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 25 марта. Американский нападающий «Виннипега» Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Хоккеист набрал в четырех матчах 8 (5 шайб + 3 голевые передачи) очков за результативность. В субботнем домашнем матче против «Нэшвилла» (5:0) Коннор впервые в карьере оформил
Второй звездой признан канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший в четырех матчах 8 (4 шайбы + 4 голевые передачи) очков.
Третьей звездой стал немецкий вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр. На прошедшей неделе голкипер провел четыре матча, в которых одержал три победы, в среднем пропуская по 1,49 шайбы и отражая 96,1% бросков.