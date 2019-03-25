Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ

Хоккеист набрал в четырех матчах 8 (5 шайб + 3 голевые передачи) очков за результативность. В субботнем домашнем матче против «Нэшвилла» (5:0) Коннор впервые в карьере оформил хет-трик, а также принес победу своей команде, которая досрочно обеспечила себе участие в плей-офф. Всего в 75 матчах на счету 22-летнего американца 61 очко (32+29), он проводит третий сезон в НХЛ.