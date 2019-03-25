«Его называют Александром Великим»: Овечкин встретился с Трампом в Белом доме и сменил имидж

Источник: twitter.com/dougmillsnyt

День X настал! 25 марта Александр Овечкин вместе с одноклубниками из «Вашингтон Кэпиталз» побывал на приеме в Белом доме у президента США Дональда Трампа. О визите было известно за неделю, и несколько хоккеистов отказались от встречи с президентом: Бретт Коннолли, Брэйден Холтби и Деванте Смит-Пелли (сейчас играет в АХЛ за фарм-клуб «столичных»). Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками НБА, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны. А вот русские хоккеисты ничего против похода в Белый дом не имели.

— Я взволнован. Визит в Белый дом — это классно, — отмечал Овечкин сразу после того, как было объявлено о долгожданном событии. Визит был назначен на послеобеденное время — по Москве на 22:00. Сначала была организована экскурсия для команды по Белому дому, потом прием в Овальном кабинете. Сперва доставили Кубок Стэнли в комнату Рузвельта.

Затем посыпались фотографии с игроками «Вашингтона» и Трампом. Любопытно, что русские хоккеисты стояли ближе всех к президенту США. Они буквально окружили его!

Овечкин расположился по правую руку от Дональда. Все мгновенно обратили внимание на новую прическу Александра — он не пожалел времени на укладку!

Визит в Белый дом также нанес комиссар НХЛ Гэрри Бэтмен, а также владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Президент США высказался о капитане «Кэпиталз».

— Его называют Александром Великим. Все только и говорили о победе «Вашингтона». Я не мог заставить людей сфокусироваться на важных делах, которыми мы занимались. Вы принесли Кубок Стэнли домой. У меня такое чувство, что вы собираетесь сделать это снова. Я думаю, вас все получится, — сказал Трамп.

Александр Овечкин в Овальном кабинете тоже сказал речь.

— Для нас большая честь быть здесь. Мы попробуем это повторить. У нас та же, но уже опытная команда. Попробуем сделать это.

Несколько месяцев назад Ови в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что собирается обсудить с президентом США отношения с Россией.

— Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. А спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся, — говорил русский бомбардир и снайпер.

О том, удалось ли обсудить политику двух держав, не сообщается. Быть может, это станет маленькой тайной Овечкина и Трампа. Однако известно, что российский нападающий и президент США после официальной церемонии поговорили около 30 секунд. Вопрос: хватило ли им времени?