Две передачи Радулова помогли «Далласу» победить «Виннипег»
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. «Даллас» на выезде одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. «Даллас» на выезде одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:0, 2:2). В составе гостей по дублю оформили Радек Факса (на 33-й и 60-й минутах) и Тайлер Сегин (36, 41), также шайбу забил Эса Линделль (31). Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился двумя передачами, его партнер по команде форвард Валерий Ничушкин отдал один результативный пас. У «Виннипега» отличились Кайл Коннор (52) и Патрик Лайне (56).
В другом матче «Рейнджерс» дома уступил «Питтсбургу» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1). Нападающий клуба из
|Пол Морис
|Джим Монтгомери
|Коннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк, Коннор Хеллебайк)
|Бен Бишоп
|01:38
|Бретт Ритчи
|27:13
|Патрик Лайне
|30:27
|Эса Линделл(Эндрю Кольяно, Блэйк Комо)
|32:23
|Радек Факса(Маттиас Янмарк, Бен Бишоп)
|33:43
|Дмитрий Куликов
|34:37
|Командный штраф
|35:16
|Тайлер Сегин(Александр Радулов, Джейми Бенн)
|48:47
|Кайл Коннор
|50:34
|Тайлер Сегин(Миро Хейсканен)
|51:03
|Кайл Коннор(Кевин Хэйс)
|54:16
|Радек Факса
|55:10
|Патрик Лайне(Джейкоб Трауба, Кайл Коннор)
|59:20
|Радек Факса(Александр Радулов, Валерий Ничушкин)
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз), Кайл Коннор (Виннипег Джетс)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0