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09:42 (мск), источник: Р-Спорт

Две передачи Радулова помогли «Далласу» победить «Виннипег»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. «Даллас» на выезде одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в понедельник в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:0, 2:2). В составе гостей по дублю оформили Радек Факса (на 33-й и 60-й минутах) и Тайлер Сегин (36, 41), также шайбу забил Эса Линделль (31). Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился двумя передачами, его партнер по команде форвард Валерий Ничушкин отдал один результативный пас. У «Виннипега» отличились Кайл Коннор (52) и Патрик Лайне (56).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Рейнджерс» дома уступил «Питтсбургу» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1). Нападающий клуба из Нью-Йорка Павел Бучневич отдал передачу, а голкипер Александр Георгиев отразил 31 из 36 бросков. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы.

Виннипег Джетс
2:5
0:0, 0:3, 2:2
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2726.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисДжим Монтгомери
Вратари
Коннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк, Коннор Хеллебайк)Бен Бишоп
1-й период
01:38Бретт Ритчи
2-й период
27:13Патрик Лайне
30:27Эса Линделл(Эндрю Кольяно, Блэйк Комо)
32:23Радек Факса(Маттиас Янмарк, Бен Бишоп)
33:43Дмитрий Куликов
34:37Командный штраф
35:16Тайлер Сегин(Александр Радулов, Джейми Бенн)
3-й период
48:47Кайл Коннор
50:34Тайлер Сегин(Миро Хейсканен)
51:03Кайл Коннор(Кевин Хэйс)
54:16Радек Факса
55:10Патрик Лайне(Джейкоб Трауба, Кайл Коннор)
59:20Радек Факса(Александр Радулов, Валерий Ничушкин)
Лучшие игроки матча
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз), Кайл Коннор (Виннипег Джетс)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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