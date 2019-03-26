Две передачи Радулова помогли «Далласу» победить «Виннипег»

Встреча, прошедшая в понедельник в Виннипеге, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:0, 2:2). В составе гостей по дублю оформили Радек Факса (на 33-й и 60-й минутах) и Тайлер Сегин (36, 41), также шайбу забил Эса Линделль (31). Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился двумя передачами, его партнер по команде форвард Валерий Ничушкин отдал один результативный пас. У «Виннипега» отличились Кайл Коннор (52) и Патрик Лайне (56).