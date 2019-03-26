«Нэшвилл» пятый сезон подряд гарантировал себе место в плей-офф

Источник: Reuters

Единственную шайбу во встрече, которая состоялась в понедельник в Сент-Поле, забросил Райан Джохансен. Он отличился в меньшинстве на 5-й минуте. Голкипер Юусе Сарос отразил все 29 бросков по воротам.

В активе «Нэшвилла» 92 очка после 77 матчей. Для команды выступление в Кубке Стэнли будет пятым подряд и 12-м за последние 15 лет (за тот же период времени чаще в плей-офф НХЛ пробивался лишь «Сан-Хосе» — 14 раз).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zaiBIellNlY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Сент-Луис» дома выиграл у «Вегаса» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Первую шайбу в этой игре забросил российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашев. Для 23-летнего форварда это 13-я шайба в нынешнем сезоне.

Другие результаты дня:

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 3:1,

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 0:3,