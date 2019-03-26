Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Даллас Старз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз7
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Питтсбург Пингвинз5
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
9Сборная России разгромила команду Казахстана
09:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Нэшвилл» пятый сезон подряд гарантировал себе место в плей-офф

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. «Нэшвилл» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:0 и в пятый раз подряд гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.

Наверх
Источник: Reuters

Единственную шайбу во встрече, которая состоялась в понедельник в Сент-Поле, забросил Райан Джохансен. Он отличился в меньшинстве на 5-й минуте. Голкипер Юусе Сарос отразил все 29 бросков по воротам.

В активе «Нэшвилла» 92 очка после 77 матчей. Для команды выступление в Кубке Стэнли будет пятым подряд и 12-м за последние 15 лет (за тот же период времени чаще в плей-офф НХЛ пробивался лишь «Сан-Хосе» — 14 раз).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Сент-Луис» дома выиграл у «Вегаса» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Первую шайбу в этой игре забросил российский нападающий «блюзменов» Иван Барбашев. Для 23-летнего форварда это 13-я шайба в нынешнем сезоне.

Другие результаты дня:

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 3:1,

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 0:3,

«Сан-Хосе» — «Детройт» — 2:3.

Миннесота Уайлд
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2726.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс БудроПитер Лавиолетт
Вратари
Деван ДубникЮусе Сарос
1-й период
03:37Крэйг Смит
04:32Райан Джохансен(Виктор Арвидссон, Маттиас Экхольм)
07:34Джордан Гринуэй
07:34Люк Канин
07:34Брайан Бойл
07:34Райан Джохансен
12:14Джаред Сперджен
16:24Грег Патерин
2-й период
35:03Пи. Кей. Суббан
3-й период
45:40Брайан Бойл
49:10Маркус Фолиньо
49:10Рем Питлик
51:14Командный штраф
Лучшие игроки матча
Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз), Деван Дубник (Миннесота Уайлд), Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз)
Статистика
15Штрафное время15
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренер Медведевой рассказал о своем отношении к Тутберидзе
Если бы в керлинг играли в бикини: пикантные фото чемпионки России
«Лешу Миранчука не люблю»: Черчесов ответил на вопросы детей
Трамп заявил, что является фанатом Овечкина
Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть
Английские футболисты разгромили Черногорию в матче отбора Евро
Кучеров превзошел рекорд Федорова по очкам за сезон в НХЛ
Союз биатлонистов России захотел пригласить Бьорндалена
Молодежная сборная России по футболу забила пять мячей Норвегии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь