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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

Трамп заявил, что является фанатом Овечкина

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что является фанатом российского хоккеиста Александра Овечкина. Слова американского лидера приводит журналист Изабель Хурдушьян.

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Источник: AP 2019
У меня нет выбора, кроме как стать его болельщиком. Овечкин — нечто особенное! Посмотрите на его руки.
Дональд Трамп
президент США

Сам президент США на своей странице в Twitter назвал хоккеистов «Вашингтона» «командой великих чемпионов».

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Западные СМИ также отмечают, что Трамп назвал свою дочь Иванку «большим другом и поклонником таланта Александра Овечкина». Президент США акцентировал внимание на том, что именно российский суперфорвард привел команду из столицы США к первому в истории Кубку Стэнли.

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Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: AP 2019

«Вашингтон», за который выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

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