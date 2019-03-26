Трамп заявил, что является фанатом Овечкина

Источник: AP 2019

У меня нет выбора, кроме как стать его болельщиком. Овечкин — нечто особенное! Посмотрите на его руки. Дональд Трамп президент США

Сам президент США на своей странице в Twitter назвал хоккеистов «Вашингтона» «командой великих чемпионов».

Западные СМИ также отмечают, что Трамп назвал свою дочь Иванку «большим другом и поклонником таланта Александра Овечкина». Президент США акцентировал внимание на том, что именно российский суперфорвард привел команду из столицы США к первому в истории Кубку Стэнли.

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Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: AP 2019