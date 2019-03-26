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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

LA Times: Захотят ли другие переходить в клуб, где так отнеслись к Ковальчуку?

Обозреватель Los Angeles Times Хелен Эллиот встала на защиту нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, который конфликтует с главным тренером калифорнийской команды Уилли Дежарденом.

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«В нынешнем сезоне “короли” были далеки от борьбы за плей-офф, и это не вина Ковальчука. Он занял третье место в команде с 14 голами в 60 матчах, у него на четыре гола в большинстве больше, чем у Копитара или Кемпе. Тем не менее временно исполняющий обязанности тренера Уилли Дежарден сделал Илью козлом отпущения за неудачи плохой команды. Это вновь стало очевидным, когда Ковальчук после встречи с генменеджером Робом Блэйком не поехал на выезд по Западной Канаде. Блэйк сказал, что Илье лучше остаться и поработать с группой тренеров по развитию навыков и умений. 35-летний хоккеист, забивший 431 гол в НХЛ, нуждается в отработке навыков?! Это ещё одно необъяснимое решение в сезоне, полном головокружений».

Ошибка Блэйка и президента клуба Люка Робитайла в том, что они поставили Дежардена вместо уволенного Джона Стивенса. Дежарден уйдёт после этого сезона, а Блэйк находится в слабой позиции, потому что не может обменять Ковальчука, у которого есть запрет на обмен.

«Главный вопрос: захотят ли другие свободные агенты приходить в команду, когда увидят, что “короли” так отнеслись к Ковальчуку?», — задаётся вопросом автор.

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