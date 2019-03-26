LA Times: Захотят ли другие переходить в клуб, где так отнеслись к Ковальчуку?

«В нынешнем сезоне “короли” были далеки от борьбы за плей-офф, и это не вина Ковальчука. Он занял третье место в команде с 14 голами в 60 матчах, у него на четыре гола в большинстве больше, чем у Копитара или Кемпе. Тем не менее временно исполняющий обязанности тренера Уилли Дежарден сделал Илью козлом отпущения за неудачи плохой команды. Это вновь стало очевидным, когда Ковальчук после встречи с генменеджером Робом Блэйком не поехал на выезд по Западной Канаде. Блэйк сказал, что Илье лучше остаться и поработать с группой тренеров по развитию навыков и умений. 35-летний хоккеист, забивший 431 гол в НХЛ, нуждается в отработке навыков?! Это ещё одно необъяснимое решение в сезоне, полном головокружений».