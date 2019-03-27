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12:28 (мск), источник: Sports.Ru

Панарин о КХЛ: Как во второй лиге станешь лучшим в мире? НХЛ — первая лига

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в интервью Sports.ru заявил, что считает НХЛ лучшей лигой мира.

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Источник: AP 2019

— Очевидная вещь, но объясни людям, которые не понимают: зачем ты вообще вышел из зоны комфорта, не стал сидеть в СКА и поехал в Америку?

— Некоторые говорят, что рублем меня поманили или долларом — и я продался. На самом деле не так.

Я уехал в НХЛ на деньги в четыре раза меньшие, чем мне предлагали в России. В четыре раза. Это не 500 рублей и 2000, а другие деньги.

Я ехал сюда из спортивных соображений. Здесь первая лига в мире, хотелось доказывать. Возможностей для роста было больше.

— Чтобы быть мировым топом в хоккее, надо гнать в Америку?

— Да, туда, где лучшая лига. Это нормально. Если ты стал лучшим бомбардиром КХЛ, ты же не скажешь, что ты лучший игрок в мире. Весело слушать такое.

Я не говорю, что КХЛ — плохая лига, там много крутых спортсменов. Но НХЛ — первая. У кого есть амбиции — едут туда.

Вот как ты во второй лиге мира станешь лучшим игроком в мире? Это невозможно. Едешь в первую. Так и в других сферах.

— Ты упомянул деньги. В России сколько тебе предлагали?

— В районе 120 миллионов рублей в год. Это до налогов. А сюда поехал на 900 тысяч долларов, включая налоги (57 млн рублей по сегодняшнему курсу — Sports.ru). И получил 500 тысяч на руки (32 млн рублей — Sports.ru).

Конечно, бонус еще фантастический выбил. И что смешное — я поехал на в четыре раза меньшие деньги, а заработал столько же за счет бонуса, — рассказал Панарин.

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