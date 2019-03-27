Панарин о КХЛ: Как во второй лиге станешь лучшим в мире? НХЛ — первая лига
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в интервью Sports.ru заявил, что считает НХЛ лучшей лигой мира.
Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин в интервью Sports.ru заявил, что считает НХЛ лучшей лигой мира.
— Очевидная вещь, но объясни людям, которые не понимают: зачем ты вообще вышел из зоны комфорта, не стал сидеть в СКА и поехал в Америку?
— Некоторые говорят, что рублем меня поманили или долларом — и я продался. На самом деле не так.
Я уехал в НХЛ на деньги в четыре раза меньшие, чем мне предлагали в России. В четыре раза. Это не 500 рублей и 2000, а другие деньги.
Я ехал сюда из спортивных соображений. Здесь первая лига в мире, хотелось доказывать. Возможностей для роста было больше.
— Чтобы быть мировым топом в хоккее, надо гнать в Америку?
— Да, туда, где лучшая лига. Это нормально. Если ты стал лучшим бомбардиром КХЛ, ты же не скажешь, что ты лучший игрок в мире. Весело слушать такое.
Я не говорю, что КХЛ — плохая лига, там много крутых спортсменов. Но НХЛ — первая. У кого есть амбиции — едут туда.
Вот как ты во второй лиге мира станешь лучшим игроком в мире? Это невозможно. Едешь в первую. Так и в других сферах.
— Ты упомянул деньги. В России сколько тебе предлагали?
— В районе 120 миллионов рублей в год. Это до налогов. А сюда поехал на 900 тысяч долларов, включая налоги (57 млн рублей по сегодняшнему курсу — Sports.ru). И получил 500 тысяч на руки (32 млн рублей — Sports.ru).
Конечно, бонус еще фантастический выбил. И что смешное — я поехал на в четыре раза меньшие деньги, а заработал столько же за счет бонуса, — рассказал Панарин.