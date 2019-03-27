Голкипер «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 27 марта. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 27 марта. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) Бобровский отразил все 26 бросков. Он сыграл на ноль в восьмой раз в сезоне и 32-й — в карьере.
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