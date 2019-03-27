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12:32 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 27 марта. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0) Бобровский отразил все 26 бросков. Он сыграл на ноль в восьмой раз в сезоне и 32-й — в карьере.

Первой звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс, забросивший три шайбы в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (8:4).

Третьей звездой признан форвард «Анахайма» Сэм Стил, оформивший хет-трик в гостевой встрече с «Ванкувером» (5:4).

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