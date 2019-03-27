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19:17 (мск), источник: Р-Спорт

Политика и баскетбол: Кузнецов поделился впечатлениями от встречи с Трампом

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью «Советскому спорту» поделился впечатлениями от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: AFP 2019

По словам 26-летнего центрфорварда, в команде всем понравилось общение с главой государства, а обстановка была непринужденной.

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Мы, русские, воспитаны так, чтобы, несмотря на все, что происходит в политике, относиться с уважением к главам других государств. Да и вообще к пожилым людям. Для меня было очень большой честью побывать в Овальном кабинете.

Он также отметил, что не обижается на Трампа из-за того, что тот неправильно произнес фамилию хоккеиста.

«Ну если бы он знал, как правильно произносить мою фамилию, я бы миллионов сорок получал и играл бы в баскетбол», — сказал спортсмен. Трамп произнес его фамилию «Кузнецнов».

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Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом.

«Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

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