Политика и баскетбол: Кузнецов поделился впечатлениями от встречи с Трампом

По словам 26-летнего центрфорварда, в команде всем понравилось общение с главой государства, а обстановка была непринужденной.
Мы, русские, воспитаны так, чтобы, несмотря на все, что происходит в политике, относиться с уважением к главам других государств. Да и вообще к пожилым людям. Для меня было очень большой честью побывать в Овальном кабинете.
Он также отметил, что не обижается на Трампа из-за того, что тот неправильно произнес фамилию хоккеиста.
«Ну если бы он знал, как правильно произносить мою фамилию, я бы миллионов сорок получал и играл бы в баскетбол», — сказал спортсмен. Трамп произнес его фамилию «Кузнецнов».
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом.
«Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.