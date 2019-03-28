Нападающий «Филадельфии» получил условный срок по делу о наркотиках

Источник: AP 2019

Он получил условный срок на четыре месяца за приобретение и хранение 6 грамм кокаина, сообщает Iltalehti.

Стоит отметить, что глава группировки, продававшей наркотики, получил 10 лет тюрьмы, а его помощник — пять.

Теперь хоккеист будет играть за фарм-клуб «Лихай Вэлли» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

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