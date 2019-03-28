Нападающий «Филадельфии» получил условный срок по делу о наркотиках
Стало известно решение по делу форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфии» Йори Лехтеря.
Стало известно решение по делу форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфии» Йори Лехтеря.
Он получил условный срок на четыре месяца за приобретение и хранение 6 грамм кокаина, сообщает Iltalehti.
Стоит отметить, что глава группировки, продававшей наркотики, получил 10 лет тюрьмы, а его помощник — пять.
Теперь хоккеист будет играть за
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