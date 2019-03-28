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09:27 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» обыграл «Калгари» в матче НХЛ, Радулов отметился заброшенной шайбой

ТАСС, 28 марта. «Даллас» одержал победу над «Калгари» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету российского форварда гостей Александра Радулова одна заброшенная шайба.

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Источник: AP 2019

У победителей отличились Радулов (18-я минута) и Миро Хейсканен (53). В составе проигравших голом отметился Ти Джей Броди (59). Россиянин был признан лучшим игроком матча.

Всего в этом сезоне на счету Радулова 64 (25 шайб + 39 передач) очка в 65 играх. Также в матче принял участие российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, вышедший на лед в середине второго периода и сделавший 15 сейвов. Нападающий команды Валерий Ничушкин очков не набрал.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков после 77 матчей. «Калгари» расположился на первой строчке с 101 очком в 77 играх.

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В другом матче дня «Филадельфия» в серии буллитов дома обыграла «Торонто» — 5:4. Одной результативной передачей отметился защитник хозяев Иван Проворов.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Бостону» — 3:6. Форварды гостей Павел Бучневич и Владислав Наместников записали на свой счет по одному ассисту.

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