Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон Брюинз6
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзБ5
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
29.03
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
12Алина Загитова — чемпионка мира!
09:40 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Бостона» Пастрняк признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 28 марта. Форвард «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

Наверх
Источник: AP 2019

В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) Пастрняк набрал 5 очков, оформив хет-трик и сделав две результативные передачи. Всего в активе 22-летнего хоккеиста 77 (36 шайб + 41 передача) очков в текущем сезоне.

Второй звездой дня стал защитник «Колорадо» Тайсон Бэрри, набравший 3 (1+2) очка в домашней игре с «Вегасом» (4:3).

Третьей звездой дня признан форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, забросивший одну шайбу и реализовавший победный буллит в домашней встрече с «Торонто» (5:4 Б).

Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила?
Украинец отказался от титула чемпиона мира и боя с Лебедевым
«СКА-Нефтяник» в 3-й раз подряд стал чемпионом России по бенди
Евгений Малкин сделал заявление об участии в Олимпиаде-2022
«Даллас» обыграл «Калгари» в матче НХЛ, Радулов отметился шайбой
«Бавария» объявила о подписании контракта с чемпионом мира
Вадим Евсеев стал новым главным тренером футбольного клуба «Уфа»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь