Форвард «Бостона» Пастрняк признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 28 марта. Форвард «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщила
ТАСС, 28 марта. Форвард «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщила
В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) Пастрняк набрал 5 очков, оформив
Второй звездой дня стал защитник «Колорадо» Тайсон Бэрри, набравший 3 (1+2) очка в домашней игре с «Вегасом» (4:3).
Третьей звездой дня признан форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, забросивший одну шайбу и реализовавший победный буллит в домашней встрече с «Торонто» (5:4 Б).