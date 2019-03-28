Форвард «Бостона» Пастрняк признан первой звездой дня в НХЛ

В домашнем матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) Пастрняк набрал 5 очков, оформив хет-трик и сделав две результативные передачи. Всего в активе 22-летнего хоккеиста 77 (36 шайб + 41 передача) очков в текущем сезоне.