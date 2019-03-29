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08:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в городе Роли, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу «Вашингтона». У победителей шайбы забросили Бретт Коннолли (6-я минута), Якуб Врана (42), которому ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов, и Ник Дауд (56). В составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер (5) и Уоррен Фогеле (33).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кэпиталз» набрали 100 очков в 78 матчах и на данный момент занимают третье место в Восточной конференции, гарантировав себе участие в плей-офф.

«Вашингтон» в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии плей-офф «Вегас Голден Найтс».

Каролина Харрикейнз
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2729.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Кертис МакэлхинниБрэйден Холтби
1-й период
04:31Нино Нидеррайтер(Джастин Уильямс, Себастьян Ахо)
05:13Бретт Коннолли(Брукс Орпик)
2-й период
32:30Уоррен Фегеле(Джастин Фольк, Бретт Песке)
36:01Джастин Уильямс
3-й период
41:35Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Кристиан Дьос)
55:04Ник Дауд(Ник Дженсен)
55:45Брукс Орпик
Лучшие игроки матча
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Ник Дауд (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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