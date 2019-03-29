«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф

Встреча, прошедшая в четверг в городе Роли, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу «Вашингтона». У победителей шайбы забросили Бретт Коннолли (6-я минута), Якуб Врана (42), которому ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов, и Ник Дауд (56). В составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер (5) и Уоррен Фогеле (33).
«Кэпиталз» набрали 100 очков в 78 матчах и на данный момент занимают третье место в Восточной конференции, гарантировав себе участие в плей-офф.
«Вашингтон» в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии плей-офф «Вегас Голден Найтс».