«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в городе Роли, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу «Вашингтона». У победителей шайбы забросили Бретт Коннолли (6-я минута), Якуб Врана (42), которому ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов, и Ник Дауд (56). В составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер (5) и Уоррен Фогеле (33).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0OJSr-TNh80?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кэпиталз» набрали 100 очков в 78 матчах и на данный момент занимают третье место в Восточной конференции, гарантировав себе участие в плей-офф.