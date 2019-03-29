«Коламбус» победил «Монреаль», Панарин забросил 27-ю шайбу в сезоне

Встреча, прошедшая в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 6:2 (0:1, 3:1, 3:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличись Дэвид Савар (22-я минута), Оливер Бьоркстранд (32, 45), российский форвард Артемий Панарин (35), для которого этот гол стал 27-м в сезоне, Райли Нэш (43) и Брэндон Дубински (57). У проигравших шайбы забросили Бретт Кулак (2) и Джефф Петри (29). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.