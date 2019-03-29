Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс4
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон ОйлерзБ2
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс4
Нью-Йорк Айлендерс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз2
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало СэйбрзОТ4
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс6
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
9Сборная России разгромила команду Казахстана
08:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» победил «Монреаль», Панарин забросил 27-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 6:2 (0:1, 3:1, 3:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличись Дэвид Савар (22-я минута), Оливер Бьоркстранд (32, 45), российский форвард Артемий Панарин (35), для которого этот гол стал 27-м в сезоне, Райли Нэш (43) и Брэндон Дубински (57). У проигравших шайбы забросили Бретт Кулак (2) и Джефф Петри (29). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» на выезде по буллитам обыграл «Эдмонтон» — 3:2. Форвард гостей Александр Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне. Голкипер техасцев Антон Худобин отразил 40 бросков и стал первой звездой матча.

Коламбус Блю Джэкетс
6:2
0:1, 3:1, 3:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2729.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаКлод Жюльен
Вратари
Сергей БобровскийКэри Прайс(Кэри Прайс)
1-й период
01:15Бретт Кулак(Эндрю Шоу, Макс Доми)
17:15Ши Уэбер
2-й период
21:42Дэвид Савар(Ник Фолиньо, Брэндон Дубински)
27:34Сет Джонс
28:23Эндрю Шоу
28:36Джефф Питри(Филлип Дано, Бретт Кулак)
31:50Оливер Бьоркстранд(Сет Джонс, Александр Веннберг)
34:24Артемий Панарин(Мэтт Дюшен, Маркус Нутиваара)
3-й период
42:59Райли Нэш
44:22Оливер Бьоркстранд(Дин Кукан)
47:17Пьер-Люк Дюбуа
56:49Брэндон Дубински
Лучшие игроки матча
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Дэвид Савар (Коламбус Блю Джэкетс), Райли Нэш (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Десятка для Даниила Квята: что будет на Гран-при Бахрейна
Кто проводит поединки по смешанным единоборствам в России
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба (видео)
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф
УЕФА наказал донецкий «Шахтер» на один матч еврокубков
Президент «Зенита»: Дадим второй шанс команде проекта «Z+»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь