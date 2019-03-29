«Коламбус» победил «Монреаль», Панарин забросил 27-ю шайбу в сезоне
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 6:2 (0:1, 3:1, 3:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей отличись Дэвид Савар (22-я минута), Оливер Бьоркстранд (32, 45), российский форвард Артемий Панарин (35), для которого этот гол стал 27-м в сезоне, Райли Нэш (43) и Брэндон Дубински (57). У проигравших шайбы забросили Бретт Кулак (2) и Джефф Петри (29). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков.
«Даллас» на выезде по буллитам обыграл «Эдмонтон» — 3:2. Форвард гостей Александр Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне. Голкипер техасцев Антон Худобин отразил 40 бросков и стал первой звездой матча.
|Джон Торторелла
|Клод Жюльен
|Сергей Бобровский
|Кэри Прайс(Кэри Прайс)
|01:15
|Бретт Кулак(Эндрю Шоу, Макс Доми)
|17:15
|Ши Уэбер
|21:42
|Дэвид Савар(Ник Фолиньо, Брэндон Дубински)
|27:34
|Сет Джонс
|28:23
|Эндрю Шоу
|28:36
|Джефф Питри(Филлип Дано, Бретт Кулак)
|31:50
|Оливер Бьоркстранд(Сет Джонс, Александр Веннберг)
|34:24
|Артемий Панарин(Мэтт Дюшен, Маркус Нутиваара)
|42:59
|Райли Нэш
|44:22
|Оливер Бьоркстранд(Дин Кукан)
|47:17
|Пьер-Люк Дюбуа
|56:49
|Брэндон Дубински
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Дэвид Савар (Коламбус Блю Джэкетс), Райли Нэш (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0