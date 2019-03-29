«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка

Встреча, прошедшая в четверг в Оттаве, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу «Флориды». В составе «Пантерз» шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (1-я минута), сделавший также две передачи, Трой Брауэр (23), Джонатан Юбердо (27, 60) и Драйден Хант (59). У «Оттавы» отличились Колин Уайт (13) и Брэди Ткачак (44).