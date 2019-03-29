«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флорида Пантерз» нанесли поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флорида Пантерз» нанесли поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Оттаве, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу «Флориды». В составе «Пантерз» шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (1-я минута), сделавший также две передачи, Трой Брауэр (23), Джонатан Юбердо (27, 60) и Драйден Хант (59). У «Оттавы» отличились Колин Уайт (13) и Брэди Ткачак (44).
Дадонов, в активе которого стало 40 передач за сезон, по итогам встречи был признан первой звездой игры.
«Чикаго» на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 5:4. Форвард гостей Артем Анисимов отметился результативной передачей.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Баффало» — «Детройт» — 4:5 (после овертайма),
«Виннипег» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5,
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (после буллитов).
|Марк Кроуфорд
|Боб Бонер
|Андерс Нильссон(Андерс Нильссон, Андерс Нильссон)
|Роберто Луонго
|00:30
|Евгений Дадонов(Кит Яндл, Александр Барков)
|12:59
|Колин Уайт(Брайан Гиббонс, Энтони Дюклер)
|22:35
|Трой Брауэр(Райли Шихан, Драйден Хант)
|26:31
|Джонатан Юбердо(Александр Барков, Евгений Дадонов)
|28:24
|Трой Брауэр
|33:22
|Аарон Экблад
|35:04
|Колин Уайт
|43:01
|Брэди Ткачак(Брайан Гиббонс, Тома Шабо)
|53:36
|Кит Яндл
|54:16
|Бобби Райан
|58:32
|Драйден Хант
|59:46
|Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов)
|59:46
|Брэди Ткачак
|59:46
|Аарон Экблад
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз), Брэди Кипер (Флорида Пантерз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0