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09:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флорида Пантерз» нанесли поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг в Оттаве, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу «Флориды». В составе «Пантерз» шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (1-я минута), сделавший также две передачи, Трой Брауэр (23), Джонатан Юбердо (27, 60) и Драйден Хант (59). У «Оттавы» отличились Колин Уайт (13) и Брэди Ткачак (44).

Во время загрузки произошла ошибка.

Дадонов, в активе которого стало 40 передач за сезон, по итогам встречи был признан первой звездой игры.

«Чикаго» на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 5:4. Форвард гостей Артем Анисимов отметился результативной передачей.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Баффало» — «Детройт» — 4:5 (после овертайма),

«Виннипег» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5,

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (после буллитов).

Оттава Сенаторз
2:5
1:1, 0:2, 1:2
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2729.03.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Марк КроуфордБоб Бонер
Вратари
Андерс Нильссон(Андерс Нильссон, Андерс Нильссон)Роберто Луонго
1-й период
00:30Евгений Дадонов(Кит Яндл, Александр Барков)
12:59Колин Уайт(Брайан Гиббонс, Энтони Дюклер)
2-й период
22:35Трой Брауэр(Райли Шихан, Драйден Хант)
26:31Джонатан Юбердо(Александр Барков, Евгений Дадонов)
28:24Трой Брауэр
33:22Аарон Экблад
35:04Колин Уайт
3-й период
43:01Брэди Ткачак(Брайан Гиббонс, Тома Шабо)
53:36Кит Яндл
54:16Бобби Райан
58:32Драйден Хант
59:46Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов)
59:46Брэди Ткачак
59:46Аарон Экблад
Лучшие игроки матча
Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз), Брэди Кипер (Флорида Пантерз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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