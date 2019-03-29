Овечкин в матче с «Каролиной» привез стул на скамейку запасных «Вашингтона»

Сообщается, что новое посадочное место было предназначено для менеджера «Кэпиталз» по экипировке.

Россиянин в игре с «Харрикейнз» провел на льду более 22 минут, но не отметился результативными действиями. «Вашингтон», одержав победу, стал седьмым клубом, обеспечившим себе место в плей-офф.