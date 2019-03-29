Овечкин в матче с «Каролиной» привез стул на скамейку запасных «Вашингтона»
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» привез на скамейку запасных столичной команды стул.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» привез на скамейку запасных столичной команды стул.
Сообщается, что новое посадочное место было предназначено для менеджера «Кэпиталз» по экипировке.
Россиянин в игре с «Харрикейнз» провел на льду более 22 минут, но не отметился результативными действиями. «Вашингтон», одержав победу, стал седьмым клубом, обеспечившим себе место в
|Род Бриндамор
|Тодд Рирден
|Кертис Макэлхинни
|Брэйден Холтби
|04:31
|Нино Нидеррайтер(Джастин Уильямс, Себастьян Ахо)
|05:13
|Бретт Коннолли(Брукс Орпик)
|32:30
|Уоррен Фегеле(Джастин Фольк, Бретт Песке)
|36:01
|Джастин Уильямс
|41:35
|Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Кристиан Дьос)
|55:04
|Ник Дауд(Ник Дженсен)
|55:45
|Брукс Орпик
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Ник Дауд (Вашингтон Кэпиталз)
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0