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11:40 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин в матче с «Каролиной» привез стул на скамейку запасных «Вашингтона»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» привез на скамейку запасных столичной команды стул.

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Источник: Reuters

Сообщается, что новое посадочное место было предназначено для менеджера «Кэпиталз» по экипировке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин в игре с «Харрикейнз» провел на льду более 22 минут, но не отметился результативными действиями. «Вашингтон», одержав победу, стал седьмым клубом, обеспечившим себе место в плей-офф.

Каролина Харрикейнз
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2729.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТодд Рирден
Вратари
Кертис МакэлхинниБрэйден Холтби
1-й период
04:31Нино Нидеррайтер(Джастин Уильямс, Себастьян Ахо)
05:13Бретт Коннолли(Брукс Орпик)
2-й период
32:30Уоррен Фегеле(Джастин Фольк, Бретт Песке)
36:01Джастин Уильямс
3-й период
41:35Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Кристиан Дьос)
55:04Ник Дауд(Ник Дженсен)
55:45Брукс Орпик
Лучшие игроки матча
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз), Ник Дауд (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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