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09:49 (мск), источник: ТАСС

Два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

ТАСС, 30 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отметился голом и результативной передачей.

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Источник: AP 2019

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Стром (23-я минута), Бучневич (24), Джимми Веси (46) и Крис Крайдер (60). У «Сент-Луиса» шайбы забросили Владимир Тарасенко (15) и Давид Перрон (16). Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, совершивший 44 сейва. Второй звездой стал Бучневич (1+1), третьей — нападающий хозяев Мика Зибанежад (0+1).

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Россиянин сыграл в матче 19 минут 29 секунд. Всего на счету 23-летнего хоккеиста теперь 36 очков (19 шайб + 17 передач) в 60 матчах сезона. Тарасенко имеет в активе 61 (30+31) балл за результативность. Форварды Владислав Наместников («Рейнджерс») и Иван Барбашев («Сент-Луис») очков в матче не набрали.

«Рейнджерс» занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 77 матчах. «Сент-Луис» идет на пятой строчке Западной конференции, имея в своем активе 90 очков после 77 игр. В следующем матче 31 марта «Рейнджерс» в гостях сыграют против «Филадельфии». «Сент-Луис» в этот же день на выезде встретится с «Нью-Джерси».

Нью-Йорк Рейнджерс
4:2
0:2, 2:0, 2:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2730.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннКрэйг Беруби
Вратари
Александр ГеоргиевДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
1-й период
14:35Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн, Райан О`Райлли)
15:02Дэвид Перрон(Джейден Шворц)
2-й период
22:22Райан Стром
23:42Павел Бучневич(Мика Зибанежад)
33:16Роберт Бортуццо
38:28Нил Пионк
3-й период
41:51Дэвид Перрон
45:47Джимми Веси(Бретт Хауден, Винни Леттьери)
59:52Крис Крайдер(Павел Бучневич, Нил Пионк)
Лучшие игроки матча
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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