Два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Стром (23-я минута), Бучневич (24), Джимми Веси (46) и Крис Крайдер (60). У «Сент-Луиса» шайбы забросили Владимир Тарасенко (15) и Давид Перрон (16). Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, совершивший 44 сейва. Второй звездой стал Бучневич (1+1), третьей — нападающий хозяев Мика Зибанежад (0+1).

Россиянин сыграл в матче 19 минут 29 секунд. Всего на счету 23-летнего хоккеиста теперь 36 очков (19 шайб + 17 передач) в 60 матчах сезона. Тарасенко имеет в активе 61 (30+31) балл за результативность. Форварды Владислав Наместников («Рейнджерс») и Иван Барбашев («Сент-Луис») очков в матче не набрали.