Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Бостон»

Встреча, состоявшаяся в субботу на площадке «Брюинз», завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Райли Шихан (14-я минута), Евгений Дадонов (16 и 58) и Трой Брауэр (35), у проигравших отличился Ноэль Аччиари (34).

Дадонов, который был признан второй звездой игры, повторил личный рекорд по количеству голов за один сезон регулярного чемпионата (28). В 79 играх в текущем сезоне он набрал 68 очков (28 шайб и 40 результативных передач).