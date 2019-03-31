Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Бостон»
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Флорида» одержала победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Флорида» одержала победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу на площадке «Брюинз», завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Райли Шихан (14-я минута), Евгений Дадонов (16 и 58) и Трой Брауэр (35), у проигравших отличился Ноэль Аччиари (34).
Дадонов, который был признан второй звездой игры, повторил личный рекорд по количеству голов за один сезон регулярного чемпионата (28). В 79 играх в текущем сезоне он набрал 68 очков (28 шайб и 40 результативных передач).
|Брюс Кэссиди
|Боб Бонер
|Туукка Раск(Туукка Раск)
|Роберто Луонго
|11:36
|Джейк Дебраск
|13:37
|Райли Шихан(Драйден Хант, Кит Яндл)
|15:44
|Евгений Дадонов(Аарон Экблад, Джонатан Юбердо)
|33:12
|Ноэль Аккьяри(Тори Краг, Йоаким Нордстрем)
|33:43
|Джонатан Юбердо
|34:19
|Трой Брауэр(Майкл Матесон)
|37:21
|Райли Шихан
|57:41
|Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
Роберто Луонго (Флорида Пантерз), Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Аарон Экблад (Флорида Пантерз)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1