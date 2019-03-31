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01:02 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Бостон»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Флорида» одержала победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу на площадке «Брюинз», завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Райли Шихан (14-я минута), Евгений Дадонов (16 и 58) и Трой Брауэр (35), у проигравших отличился Ноэль Аччиари (34).

Дадонов, который был признан второй звездой игры, повторил личный рекорд по количеству голов за один сезон регулярного чемпионата (28). В 79 играх в текущем сезоне он набрал 68 очков (28 шайб и 40 результативных передач).

Бостон Брюинз
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2730.03.2019, 20:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиБоб Бонер
Вратари
Туукка Раск(Туукка Раск)Роберто Луонго
1-й период
11:36Джейк Дебраск
13:37Райли Шихан(Драйден Хант, Кит Яндл)
15:44Евгений Дадонов(Аарон Экблад, Джонатан Юбердо)
2-й период
33:12Ноэль Аккьяри(Тори Краг, Йоаким Нордстрем)
33:43Джонатан Юбердо
34:19Трой Брауэр(Майкл Матесон)
37:21Райли Шихан
3-й период
57:41Евгений Дадонов(Джонатан Юбердо, Александр Барков)
Лучшие игроки матча
Роберто Луонго (Флорида Пантерз), Евгений Дадонов (Флорида Пантерз), Аарон Экблад (Флорида Пантерз)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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