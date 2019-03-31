«Вашингтон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ. Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне
ТАСС, 31 марта. «Вашингтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 31 марта. «Вашингтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрём (8-я и 28-я минуты), Ти Джей Оши (11, 17) и российский форвард Александр Овечкин (55, 57). У проигравших отличились Джей Ти Миллер (38), Тайлер Джонсон (44) и российский нападающий Никита Кучеров (60).
Овечкин продолжает возглавлять список снайперов лиги, на его счету теперь 51 шайба. Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.
Смотрите также: Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
|Джон Купер
|Тодд Рирден
|Андрей Василевский
|Брэйден Холтби
|00:21
|Андрей Василевский
|07:24
|Никлас II Бэкстрем(Кристиан Дьос, Том Уилсон)
|10:45
|Ти. Джей. Оши(Карл Хагелин, Ник Дженсен)
|14:12
|Янни Гурд
|16:00
|Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
|27:53
|Никлас II Бэкстрем(Чендлер Стивенсон, Дмитрий I Орлов)
|29:31
|Брэйдон Коберн
|33:44
|Том Уилсон
|37:25
|Джей.Ти. Миллер(Райан Макдона, Михаил Сергачев)
|40:47
|Михаил Сергачев
|43:36
|Тайлер Джонсон
|49:26
|Энтони Чирелли
|49:26
|Брукс Орпик
|49:26
|Брукс Орпик
|52:13
|Эрик Чернак
|52:13
|Том Уилсон
|54:35
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Никлас II Бэкстрем)
|55:30
|Никита Кучеров
|56:15
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
|59:14
|Ник Дауд
|59:32
|Никита Кучеров(Джей.Ти. Миллер, Михаил Сергачев)
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Тайлер Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|20
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0