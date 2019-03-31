«Вашингтон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ. Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрём (8-я и 28-я минуты), Ти Джей Оши (11, 17) и российский форвард Александр Овечкин (55, 57). У проигравших отличились Джей Ти Миллер (38), Тайлер Джонсон (44) и российский нападающий Никита Кучеров (60).

Овечкин продолжает возглавлять список снайперов лиги, на его счету теперь 51 шайба. Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.