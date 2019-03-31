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09:19 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ. Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 31 марта. «Вашингтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бекстрём (8-я и 28-я минуты), Ти Джей Оши (11, 17) и российский форвард Александр Овечкин (55, 57). У проигравших отличились Джей Ти Миллер (38), Тайлер Джонсон (44) и российский нападающий Никита Кучеров (60).

Овечкин продолжает возглавлять список снайперов лиги, на его счету теперь 51 шайба. Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
3:6
0:3, 1:1, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2731.03.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперТодд Рирден
Вратари
Андрей ВасилевскийБрэйден Холтби
1-й период
00:21Андрей Василевский
07:24Никлас II Бэкстрем(Кристиан Дьос, Том Уилсон)
10:45Ти. Джей. Оши(Карл Хагелин, Ник Дженсен)
14:12Янни Гурд
16:00Ти. Джей. Оши(Евгений Кузнецов, Джон Карлсон)
2-й период
27:53Никлас II Бэкстрем(Чендлер Стивенсон, Дмитрий I Орлов)
29:31Брэйдон Коберн
33:44Том Уилсон
37:25Джей.Ти. Миллер(Райан Макдона, Михаил Сергачев)
3-й период
40:47Михаил Сергачев
43:36Тайлер Джонсон
49:26Энтони Чирелли
49:26Брукс Орпик
49:26Брукс Орпик
52:13Эрик Чернак
52:13Том Уилсон
54:35Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Никлас II Бэкстрем)
55:30Никита Кучеров
56:15Александр Овечкин(Джон Карлсон, Евгений Кузнецов)
59:14Ник Дауд
59:32Никита Кучеров(Джей.Ти. Миллер, Михаил Сергачев)
Лучшие игроки матча
Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Тайлер Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
20Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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