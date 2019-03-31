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09:40 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Айлендерс» обыграл «Баффало» и завоевал путевку в плей-офф

ТАСС, 31 марта. «Айлендерс» обыграли «Баффало» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечили себе путевку в плей-офф.

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Источник: AP 2019

У победителей шайбы забросили Джордан Эберле (8-я минута), Энтони Бовилье (29, 47), Майкл Дэл Колл (40) и Райан Пулок (41). В составе проигравших отличился Виктор Олофссон (54).

«Айлендерс» стали четвертым клубом, завоевавшим путевку в плей-офф из Восточной конференции. Ранее это сделали «Тампа-Бэй», «Бостон» и «Вашингтон». «Айлендерс» занимают четвертое место, набрав 99 очков в 79 матчах, в предыдущие два сезона клуб не смог пробиться в плей-офф. «Баффало» расположился на 13-м месте с 72 очками в 78 встречах.

Результаты других встреч дня: «Виннипег» — «Монреаль» — 1:3; «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ, «Оттава» — «Торонто» — 4:2, «Каролина» — «Филадельфия» — 5:2.

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