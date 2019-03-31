Клуб НХЛ «Айлендерс» обыграл «Баффало» и завоевал путевку в плей-офф

«Айлендерс» стали четвертым клубом, завоевавшим путевку в плей-офф из Восточной конференции. Ранее это сделали «Тампа-Бэй», «Бостон» и «Вашингтон». «Айлендерс» занимают четвертое место, набрав 99 очков в 79 матчах, в предыдущие два сезона клуб не смог пробиться в плей-офф. «Баффало» расположился на 13-м месте с 72 очками в 78 встречах.