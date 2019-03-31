Клуб НХЛ «Айлендерс» обыграл «Баффало» и завоевал путевку в плей-офф
ТАСС, 31 марта. «Айлендерс» обыграли «Баффало» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечили себе путевку в
ТАСС, 31 марта. «Айлендерс» обыграли «Баффало» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обеспечили себе путевку в
У победителей шайбы забросили Джордан Эберле (8-я минута), Энтони Бовилье (29, 47), Майкл Дэл Колл (40) и Райан Пулок (41). В составе проигравших отличился Виктор Олофссон (54).
«Айлендерс» стали четвертым клубом, завоевавшим путевку в
Результаты других встреч дня: «Виннипег» — «Монреаль» — 1:3; «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ, «Оттава» — «Торонто» — 4:2, «Каролина» — «Филадельфия» — 5:2.