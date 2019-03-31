«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Панарин сделал четыре голевые передачи
ТАСС, 31 марта. «Коламбус» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 31 марта. «Коламбус» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон (1-я и 36-я минуты), Давид Савар (16), Оливер Бьоркстранд (20) и Бун Дженнер (34). У проигравших отличились Виктор Арвидссон (9) и Филип Форсберг (33).
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. В этом сезоне на его счету 83 очка (27 шайб + 56 передач). 27-летний россиянин установил клубный рекорд по количеству набранных очков, обновив собственное достижение. В прошлом сезоне россиянин набрал 82 (27 шайб + 55 передач) очка.
«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 78 матчах. «Нэшвилл» расположился на четвертой строчке на Западе с 94 очками в 79 встречах.
|Питер Лавиолетт
|Джон Торторелла
|Юусе Сарос
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|00:50
|Кэм Аткинсон(Артемий Панарин, Мэтт Дюшен)
|06:58
|Дэн Хэмьюс
|08:50
|Виктор Арвидссон
|15:58
|Дэвид Савар(Артемий Панарин, Маркус Нутиваара)
|16:56
|Скотт Харрингтон
|19:57
|Оливер Бьоркстранд(Артемий Панарин)
|32:14
|Филип Форсберг(Пи. Кей. Суббан)
|33:28
|Бун Дженнер(Дин Кукан)
|35:46
|Кэм Аткинсон(Мэтт Дюшен, Артемий Панарин)
|38:24
|Виктор Арвидссон
|41:05
|Пи. Кей. Суббан
|51:37
|Филип Форсберг
|52:49
|Бун Дженнер
|58:47
|Пи. Кей. Суббан
Артемий Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс)
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0