«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Панарин сделал четыре голевые передачи

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон (1-я и 36-я минуты), Давид Савар (16), Оливер Бьоркстранд (20) и Бун Дженнер (34). У проигравших отличились Виктор Арвидссон (9) и Филип Форсберг (33).

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. В этом сезоне на его счету 83 очка (27 шайб + 56 передач). 27-летний россиянин установил клубный рекорд по количеству набранных очков, обновив собственное достижение. В прошлом сезоне россиянин набрал 82 (27 шайб + 55 передач) очка.

«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 78 матчах. «Нэшвилл» расположился на четвертой строчке на Западе с 94 очками в 79 встречах.