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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ. Панарин сделал четыре голевые передачи

ТАСС, 31 марта. «Коламбус» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон (1-я и 36-я минуты), Давид Савар (16), Оливер Бьоркстранд (20) и Бун Дженнер (34). У проигравших отличились Виктор Арвидссон (9) и Филип Форсберг (33).

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. В этом сезоне на его счету 83 очка (27 шайб + 56 передач). 27-летний россиянин установил клубный рекорд по количеству набранных очков, обновив собственное достижение. В прошлом сезоне россиянин набрал 82 (27 шайб + 55 передач) очка.

«Коламбус» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 78 матчах. «Нэшвилл» расположился на четвертой строчке на Западе с 94 очками в 79 встречах.

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Нэшвилл Предаторз
2:5
1:3, 1:2, 0:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2731.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер ЛавиолеттДжон Торторелла
Вратари
Юусе СаросСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
00:50Кэм Аткинсон(Артемий Панарин, Мэтт Дюшен)
06:58Дэн Хэмьюс
08:50Виктор Арвидссон
15:58Дэвид Савар(Артемий Панарин, Маркус Нутиваара)
16:56Скотт Харрингтон
19:57Оливер Бьоркстранд(Артемий Панарин)
2-й период
32:14Филип Форсберг(Пи. Кей. Суббан)
33:28Бун Дженнер(Дин Кукан)
35:46Кэм Аткинсон(Мэтт Дюшен, Артемий Панарин)
38:24Виктор Арвидссон
3-й период
41:05Пи. Кей. Суббан
51:37Филип Форсберг
52:49Бун Дженнер
58:47Пи. Кей. Суббан
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Мэтт Дюшен (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
10Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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