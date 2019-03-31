Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз1
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе ШарксОТ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз2
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс1
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз4
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Вашингтон Кэпиталз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Баффало Сэйбрз1
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
13Сборная России проиграла бельгийцам
10:45 (мск), источник: ТАСС

Гол Радулова не помог «Далласу» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

ТАСС, 31 марта. «Даллас» проиграл «Ванкуверу» со счетом 2:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей шайбами отметились Тим Шоллер (5-я минута) и Свен Бэртчи (12), у «Далласа» шайбы на счету Эндрю Кольяно (50) и россиянина Александра Радулова (55).

Это шайба стала для 32-летнего россиянина 26-й в текущем сезоне, всего на его счету 65 очков. Радулов был признан второй звездой матча, первой стал голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём, третьей — его одноклубник, защитник Люк Шенн. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 29 бросков.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмую строчку, набрав в 79 матчах 89 очков, «Ванкувер» идет 12-м, в активе команды 78 очков после 79 игр. В следующем матче «Даллас» дома сыграет с «Филадельфией» 3 апреля, «Ванкувер» в этот же день на своем льду сыграет с «Сан-Хосе».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Чикаго» в гостях уступил «Лос-Анджелесу» в овертайме — 2:3. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов сделал голевую передачу, набрав 35-е очко в сезоне (14 шайб + 21 результативная передача). Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук пропустил матч. «Лос-Анджелес», ранее потерявший шансы на выход в плей-офф, занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, набрав 67 очков в 78 матчах. «Чикаго» идет 11-м на Западе, набрав 79 очков в 78 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ванкувер Кэнакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Спартак» должен благодарить Семенова. Он принес результат
ЦСКА снова одолел СКА в полуфинале Кубка Гагарина
Гвоздик впервые защитил титул чемпиона мира по версии WBC
«Вашингтон» победил. Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне
«Коламбус» выиграл. Панарин сделал четыре голевые передачи
Боксер из России выиграл титул чемпиона Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь