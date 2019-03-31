Гол Радулова не помог «Далласу» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбами отметились Тим Шоллер (5-я минута) и Свен Бэртчи (12), у «Далласа» шайбы на счету Эндрю Кольяно (50) и россиянина Александра Радулова (55).

Это шайба стала для 32-летнего россиянина 26-й в текущем сезоне, всего на его счету 65 очков. Радулов был признан второй звездой матча, первой стал голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём, третьей — его одноклубник, защитник Люк Шенн. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 29 бросков.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает седьмую строчку, набрав в 79 матчах 89 очков, «Ванкувер» идет 12-м, в активе команды 78 очков после 79 игр. В следующем матче «Даллас» дома сыграет с «Филадельфией» 3 апреля, «Ванкувер» в этот же день на своем льду сыграет с «Сан-Хосе».

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-dal-2-van-3-fso/t-277753022/c-67358703?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Чикаго» в гостях уступил «Лос-Анджелесу» в овертайме — 2:3. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов сделал голевую передачу, набрав 35-е очко в сезоне (14 шайб + 21 результативная передача). Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук пропустил матч. «Лос-Анджелес», ранее потерявший шансы на выход в плей-офф, занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, набрав 67 очков в 78 матчах. «Чикаго» идет 11-м на Западе, набрав 79 очков в 78 матчах.