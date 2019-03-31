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10:53 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 31 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба лиги.

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«Вашингтон» обыграл «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 6:3.

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На счету Овечкина две шайбы, всего 33-летний россиянин набрал 88 очков в сезоне (51 гол + 37 результативных передач). Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

Второй звездой дня стал российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. В гостевом матче против «Нэшвилла» (5:2) 27-летний хоккеист отдал четыре голевые передачи, на счету россиянина теперь 83 очка (27+56).

Третьей звездой признан нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, оформивший в гостевом матче против «Эдмонтона» (5:1) хет-трик, на счету форварда 38 очков (15+23).

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