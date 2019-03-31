Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

На счету Овечкина две шайбы, всего 33-летний россиянин набрал 88 очков в сезоне (51 гол + 37 результативных передач). Форвард восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.