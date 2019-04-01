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01:20 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Бучневича помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили российский нападающий Павел Бучневич (на 17-й минуте), Райан Стром (20) и Брэйди Шей (48). Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков.

Георгиев и Бучневич были признаны первой и второй звездами матча соответственно.

Филадельфия Флайерз
0:3
0:2, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2731.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Скотт ГордонДэвид Куинн
Вратари
Картер ХартАлександр Георгиев
1-й период
16:25Павел Бучневич(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
19:57Райан Стром(Бретт Хауден, Брендан Смит)
2-й период
22:25Брендан Смит
24:27Брендан Смит
28:17Михаэль Раффль
3-й период
44:57Брендан Смит
47:39Брэди Шей(Райан Стром, Бретт Хауден)
56:01Брендан Смит
58:29Трэвис Санхейм
Лучшие игроки матча
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Марк Стаал (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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