Гол Бучневича помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили российский нападающий Павел Бучневич (на 17-й минуте), Райан Стром (20) и Брэйди Шей (48). Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков.