Гол Бучневича помог «Рейнджерс» победить «Филадельфию»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили российский нападающий Павел Бучневич (на 17-й минуте), Райан Стром (20) и Брэйди Шей (48). Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков.
Георгиев и Бучневич были признаны первой и второй звездами матча соответственно.
|Скотт Гордон
|Дэвид Куинн
|Картер Харт
|Александр Георгиев
|16:25
|Павел Бучневич(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
|19:57
|Райан Стром(Бретт Хауден, Брендан Смит)
|22:25
|Брендан Смит
|24:27
|Брендан Смит
|28:17
|Михаэль Раффль
|44:57
|Брендан Смит
|47:39
|Брэди Шей(Райан Стром, Бретт Хауден)
|56:01
|Брендан Смит
|58:29
|Трэвис Санхейм
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Марк Стаал (Нью-Йорк Рейнджерс)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0