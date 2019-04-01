«Калгари» выиграл Западную конференцию НХЛ
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» одолели «Сан-Хосе Шаркс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ и досрочно стали победителями Западной конференции.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» одолели «Сан-Хосе Шаркс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ и досрочно стали победителями Западной конференции.
Игра, прошедшая в воскресенье в
«Калгари», возглавляющий Западную конференцию, набрал 105 очков и за три матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ стал недосягаемым для ближайшего преследователя — «Сан-Хосе» (97 баллов).
|Питер Дебур
|Билл Питерс
|Аарон Делл
|Майк Смит
|01:07
|Логан Кутюр
|12:01
|Тимо Майер(Йоонас Донской, Логан Кутюр)
|14:58
|Шон Монахэн(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
|15:29
|Марк Янковски(Джеймс Нил, Остин Чарник)
|16:13
|Далтон Праут(Гарнет Хэтэуэй, Эндрю Манджапане)
|27:27
|Микаэль Баклунд(Джонни Годро, Ноа Хэнифин)
|29:15
|Дилан Гэмбрелл
|32:36
|Командный штраф
|39:09
|Марк Джиордано
|42:01
|Шон Монахэн
|45:23
|Логан Кутюр(Томаш Хертл, Тимо Майер)
|48:25
|Михаэл Фролик(Марк Джиордано, Мэттью Ткачак)
|49:19
|Джастин Браун
|53:05
|Йоаким Райан
|56:34
|Кевин Лабанк(Тим Хед, Йоаким Райан)
|57:37
|Тимо Майер
|57:37
|Майкл Хэйли
Марк Джиордано (Калгари Флэймз), Джонни Годро (Калгари Флэймз), Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс)
|22
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0