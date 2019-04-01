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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Калгари» выиграл Западную конференцию НХЛ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» одолели «Сан-Хосе Шаркс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ и досрочно стали победителями Западной конференции.

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Источник: AP 2019

Игра, прошедшая в воскресенье в Сан-Хосе, закончилась со счетом 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе «Флэймз» шайбы забросили Шон Монахан (15-я минута), Марк Янковски (16), Делтон Праут (17), Микаэль Баклунд (28), Михаэль Фролик (49). У «Шаркс» отличились Тимо Майер (13), Логан Кутюр (46), Кевин Лабанк (57).

«Калгари», возглавляющий Западную конференцию, набрал 105 очков и за три матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ стал недосягаемым для ближайшего преследователя — «Сан-Хосе» (97 баллов).

Сан-Хосе Шаркс
3:5
1:3, 0:1, 2:1
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 281.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)SAP Center
Главные тренеры
Питер ДебурБилл Питерс
Вратари
Аарон ДеллМайк Смит
1-й период
01:07Логан Кутюр
12:01Тимо Майер(Йоонас Донской, Логан Кутюр)
14:58Шон Монахэн(Расмус Андерссон, Джонни Годро)
15:29Марк Янковски(Джеймс Нил, Остин Чарник)
16:13Далтон Праут(Гарнет Хэтэуэй, Эндрю Манджапане)
2-й период
27:27Микаэль Баклунд(Джонни Годро, Ноа Хэнифин)
29:15Дилан Гэмбрелл
32:36Командный штраф
39:09Марк Джиордано
3-й период
42:01Шон Монахэн
45:23Логан Кутюр(Томаш Хертл, Тимо Майер)
48:25Михаэл Фролик(Марк Джиордано, Мэттью Ткачак)
49:19Джастин Браун
53:05Йоаким Райан
56:34Кевин Лабанк(Тим Хед, Йоаким Райан)
57:37Тимо Майер
57:37Майкл Хэйли
Лучшие игроки матча
Марк Джиордано (Калгари Флэймз), Джонни Годро (Калгари Флэймз), Тимо Майер (Сан-Хосе Шаркс)
Статистика
22Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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