«Калгари» выиграл Западную конференцию НХЛ

Игра, прошедшая в воскресенье в Сан-Хосе, закончилась со счетом 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) в пользу гостей. В составе «Флэймз» шайбы забросили Шон Монахан (15-я минута), Марк Янковски (16), Делтон Праут (17), Микаэль Баклунд (28), Михаэль Фролик (49). У «Шаркс» отличились Тимо Майер (13), Логан Кутюр (46), Кевин Лабанк (57).