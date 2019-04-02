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09:31 (мск), источник: ТАСС

Три очка Кучерова и два балла Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

ТАСС, 2 апреля. «Тампа» со счетом 5:2 одержала победу над «Оттавой» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защитник команды гостей Михаил Сергачев записал в свой актив заброшенную шайбу и голевой пас, а форвард Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

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В составе победителей отличились Янни Гурд (13-я и 46-я минуты), Сергачев (28), Брэйден Пойнт (34) и Стивен Стэмкос (57).

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У хозяев шайбы забросили Брэди Ткачук (19) и Макс Веронно (45).

Кучеров довел количество набранных очков в сезоне до 125 (39 шайб + 86 передач).

Рекордсменом среди россиян по этому показателю в истории НХЛ является Александр Могильный (127), установивший свое достижение в 1993 году. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 22 сейва. Гурд (2+1) стал первой звездой матча, Кучеров (0+3) — второй, Сергачев (1+1) — третьей.

«Тампа» ранее досрочно выиграла регулярный чемпионат и Восточную конференцию. Сейчас на счету команды 124 очка в 79 матчах. «Оттава» идет на последней строчке, набрав после 79 встреч 62 балла. Следующий матч «Тампа» проведет 3 апреля в гостях с «Монреалем», «Оттава» днем позже на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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В другом матче дня «Вашингтон» уступил в гостях «Флориде» со счетом 3:5. Одну из шайб столичного клуба в этой встрече забросил нападающий Евгений Кузнецов, а Александр Овечкин сделал результативную передачу. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов тоже отметился голевым пасом.

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