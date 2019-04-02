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10:36 (мск), источник: Р-Спорт

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в НХЛ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В понедельник «Тампа Бэй» обыграла в гостях «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счетом 5:2. Кучеров отдал три результативные передачи. Всего в текущем регулярном сезоне НХЛ Кучеров набрал 125 очков (39 шайб и 86 передач). Ранее единственным в XXI веке игроком, кто смог заработать 125 очков за сезон был канадский форвард Джо Торнтон, который добился такого результата в сезоне-2005/06.

У 25-летнего российского хоккеиста есть три игры, чтобы превзойти достижение Торнтона.

Оттава Сенаторз
2:5
1:1, 0:2, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 282.04.2019, 02:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Марк КроуфордДжон Купер
Вратари
Крэйг АндерсонАндрей Василевский
1-й период
09:39Тайлер Джонсон
12:04Янни Гурд(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
18:48Брэди Ткачак(Жан-Габриэль Пажо, Дилан Демело)
2-й период
27:48Михаил Сергачев(Брэйдон Коберн, Никита Кучеров)
28:51Брайан Гиббонс
33:43Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Янни Гурд)
35:34Колин Уайт
3-й период
43:21Зак Смит
43:21Кэмерон Гонс
43:21Кэмерон Гонс
44:34Макс Веронно(Рудольф Балцерс, Кристиан Воланин)
45:22Янни Гурд(Брэйдон Коберн, Михаил Сергачев)
45:55Брэди Ткачак
46:24Никита Кучеров
49:17Брэйдон Коберн
56:55Стивен Стэмкос(Матье Жозеф, Ондржей Палат)
Лучшие игроки матча
Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
11Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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