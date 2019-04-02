Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в НХЛ
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В понедельник «Тампа Бэй» обыграла в гостях «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счетом 5:2. Кучеров отдал три результативные передачи. Всего в текущем регулярном сезоне НХЛ Кучеров набрал 125 очков (39 шайб и 86 передач). Ранее единственным в XXI веке игроком, кто смог заработать 125 очков за сезон был канадский форвард Джо Торнтон, который добился такого результата в сезоне-2005/06.
У 25-летнего российского хоккеиста есть три игры, чтобы превзойти достижение Торнтона.
|Марк Кроуфорд
|Джон Купер
|Крэйг Андерсон
|Андрей Василевский
|09:39
|Тайлер Джонсон
|12:04
|Янни Гурд(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
|18:48
|Брэди Ткачак(Жан-Габриэль Пажо, Дилан Демело)
|27:48
|Михаил Сергачев(Брэйдон Коберн, Никита Кучеров)
|28:51
|Брайан Гиббонс
|33:43
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Янни Гурд)
|35:34
|Колин Уайт
|43:21
|Зак Смит
|43:21
|Кэмерон Гонс
|43:21
|Кэмерон Гонс
|44:34
|Макс Веронно(Рудольф Балцерс, Кристиан Воланин)
|45:22
|Янни Гурд(Брэйдон Коберн, Михаил Сергачев)
|45:55
|Брэди Ткачак
|46:24
|Никита Кучеров
|49:17
|Брэйдон Коберн
|56:55
|Стивен Стэмкос(Матье Жозеф, Ондржей Палат)
Янни Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0