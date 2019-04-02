Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон в НХЛ

В понедельник «Тампа Бэй» обыграла в гостях «Оттаву» в матче регулярного чемпионата со счетом 5:2. Кучеров отдал три результативные передачи. Всего в текущем регулярном сезоне НХЛ Кучеров набрал 125 очков (39 шайб и 86 передач). Ранее единственным в XXI веке игроком, кто смог заработать 125 очков за сезон был канадский форвард Джо Торнтон, который добился такого результата в сезоне-2005/06.