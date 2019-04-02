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09:42 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» по буллитам в матче НХЛ. Тарасенко забросил шайбу

ТАСС, 2 апреля. «Сент-Луис» одержал победу над «Колорадо» со счетом 3:2 в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заброшенной шайбой отметился форвард хозяев Владимир Тарасенко.

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В составе победителей голы на свой счет записали Джейден Шварц (8-я минута) и Тарасенко (41). У гостей шайбы забросили Габриэль Ландеског (47) и Александр Керфут (60). Лучшим игроком матча стал Тарасенко (1+0), второй звездой был признан Шварц (1+0), третьей — Ландеског (1+1). Защитник Никита Задоров («Колорадо») и нападающий Иван Барбашев («Сент-Луис») очков не набрали.

Тарасенко имеет 62 (31 шайба + 31 передача) очка текущем сезоне. На счету Барбашева 24 (13+11) балла за результативность. В активе у Задорова 12 (7+5) очков.

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В другом матче «Лос-Анджелес» дома проиграл «Калгари» со счетом 2:7. В составе хозяев впервые с 18 марта появился нападающий Илья Ковальчук. Российский форвард провел на площадке 12 минут 33 секунды и сделал одну результативную передачу. На счету Ковальчука 32 (14+18) балла.

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