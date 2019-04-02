«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» по буллитам в матче НХЛ. Тарасенко забросил шайбу

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В составе победителей голы на свой счет записали Джейден Шварц (8-я минута) и Тарасенко (41). У гостей шайбы забросили Габриэль Ландеског (47) и Александр Керфут (60). Лучшим игроком матча стал Тарасенко (1+0), второй звездой был признан Шварц (1+0), третьей — Ландеског (1+1). Защитник Никита Задоров («Колорадо») и нападающий Иван Барбашев («Сент-Луис») очков не набрали.

Тарасенко имеет 62 (31 шайба + 31 передача) очка текущем сезоне. На счету Барбашева 24 (13+11) балла за результативность. В активе у Задорова 12 (7+5) очков.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-col-2-stl-3-fso/t-277753022/c-67401803?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Лос-Анджелес» дома проиграл «Калгари» со счетом 2:7. В составе хозяев впервые с 18 марта появился нападающий Илья Ковальчук. Российский форвард провел на площадке 12 минут 33 секунды и сделал одну результативную передачу. На счету Ковальчука 32 (14+18) балла.