«Торонто» обыграл «Айлендерс» и вышел в плей-офф НХЛ

В составе «Торонто» шайбы забросили Калле Росен (23-я минута) и Джон Таварес (44). У «Айлендерс» голом отметился Джордан Эберле (55). В матче принял участие российский защитник «Торонто» Никита Зайцев. Хоккеист провел на льду 23 минуты и не отметился результативными действиями.

«Торонто» оформил выход в плей-офф за три встречи до конца регулярного чемпионата благодаря тому, что оторвался от идущего девятым в Восточной конференции «Монреаля» на 7 очков. «Торонто» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Востока, имея в активе 99 очков после 79 матчей. «Айлендерс» идут пятыми, набрав 99 очков в 80 играх.