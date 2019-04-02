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09:48 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Айлендерс» и вышел в плей-офф НХЛ

ТАСС, 2 апреля. «Торонто» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Канадский клуб благодаря этой победе обеспечил себе право выступить в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Источник: Reuters

В составе «Торонто» шайбы забросили Калле Росен (23-я минута) и Джон Таварес (44). У «Айлендерс» голом отметился Джордан Эберле (55). В матче принял участие российский защитник «Торонто» Никита Зайцев. Хоккеист провел на льду 23 минуты и не отметился результативными действиями.

«Торонто» оформил выход в плей-офф за три встречи до конца регулярного чемпионата благодаря тому, что оторвался от идущего девятым в Восточной конференции «Монреаля» на 7 очков. «Торонто» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Востока, имея в активе 99 очков после 79 матчей. «Айлендерс» идут пятыми, набрав 99 очков в 80 играх.

«Мэйпл Лифс» в третий раз кряду квалифицировались в плей-офф лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 282.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцМайк Бэбкок
Вратари
Робин Ленер(Робин Ленер)Фредерик Андерсен
1-й период
17:35Том Кюнхакль
2-й период
22:17Калле Росен(Коннор Браун, Назем Кадри)
29:35Назем Кадри
31:46Морган Райлли
3-й период
43:50Джон Таварес(Митчелл Марнер)
44:06Джон Таварес
50:26Адам Пелеч
53:41Остон Мэттьюс
54:55Джордан Эберле(Брок Нельсон, Девон Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Джон Таварес (Торонто Мэйпл Ливз), Джордан Эберле (Нью-Йорк Айлендерс), Калле Росен (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торонто Мэйпл Ливз
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