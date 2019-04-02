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10:48 (мск), источник: Р-Спорт

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой дня по итогам матчей понедельника в регулярном чемпионате НХЛ.

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14
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Кучеров отдал три результативные передачи в матче с «Оттавой» (5:2). Благодаря трем набранным очкам 25-летний россиянин стал вторым после канадца Джона Торнтона игроком в XXI веке, заработавшим 125 баллов за сезон в НХЛ.

Второй звездой дня стал финский нападающий «Флориды» Александр Барков, который отдал три паса в матче с «Вашингтоном» (5:3).

Канадский форвард «Торонто» Джон Таварес признан третьей звездой дня, он забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (2:1). Благодаря победе «Мейпл Лифс» гарантировали себе место в плей-офф НХЛ.

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