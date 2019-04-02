Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Кучеров отдал три результативные передачи в матче с «Оттавой» (5:2). Благодаря трем набранным очкам 25-летний россиянин стал вторым после канадца Джона Торнтона игроком в XXI веке, заработавшим 125 баллов за сезон в НХЛ.

Второй звездой дня стал финский нападающий «Флориды» Александр Барков, который отдал три паса в матче с «Вашингтоном» (5:3).