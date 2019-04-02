Международная федерация хоккея планирует проводить турниры по схожим правилам с НХЛ

«Судейские ошибки были и будут в хоккее — игра есть игра, и ошибки — это часть игры, и так во всем мире. Но что действительно важно, чтобы игроки адекватно реагировали на судейские решения, чтобы четко знали нюансы правил, а для этого нам необходимо сделать их едиными во всех лигах, приравнять трактовки с НХЛ, — сказал Фазель. — Уверен, в ближайшем будущем мы к этому придем. И хоккеистам, приезжающим из НХЛ на Олимпийские игры, будет легче».