Международная федерация хоккея планирует проводить турниры по схожим правилам с НХЛ

Ранее на совете IIHF было принято решение предложить ежегодному конгрессу организации, который пройдет в мае, проводить международные соревнования на площадках североамериканского размера (60×26 м) начиная с сезона-2021/22. В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60×30 м.
«Судейские ошибки были и будут в хоккее — игра есть игра, и ошибки — это часть игры, и так во всем мире. Но что действительно важно, чтобы игроки адекватно реагировали на судейские решения, чтобы четко знали нюансы правил, а для этого нам необходимо сделать их едиными во всех лигах, приравнять трактовки с НХЛ, — сказал Фазель. — Уверен, в ближайшем будущем мы к этому придем. И хоккеистам, приезжающим из НХЛ на Олимпийские игры, будет легче».
В октябре 2017 года на своем полугодовом конгрессе IIHF по аналогии с НХЛ и Континентальной хоккейной лигой утвердила новые размеры площади ворот. В частности, были изменены правила взятия ворот, которые допускают засчитывание гола, если ворота наклонены обороняющимся игроком в сторону площадки. Правила были введены в действие с нынешнего сезона.