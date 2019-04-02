«Детройт» продлил контракт с главным тренером Блэшиллом

Блэшилл возглавляет «Детройт» с июня 2015 года. В нынешнем сезоне под его руководством «Ред Уингз» после 79 матчей с 72 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Джефф проделал огромную работу по развитию наших молодых талантов, так как мы продолжаем перестраивать нашу команду. Наши молодые игроки добились значительных успехов при его работе на посту главного тренера, они выходят на лед в важнейшие минуты игры и в ключевых ситуациях. Мы уверены, что Джефф — лучший тренер, который поможет нашим молодым хоккеистам стать важными игроками в лиге», — заявил генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд.