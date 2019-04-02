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16:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Детройт» продлил контракт с главным тренером Блэшиллом

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл продлил контракт с клубом на два года, сообщается на официальном сайте «красных крыльев».

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Блэшилл возглавляет «Детройт» с июня 2015 года. В нынешнем сезоне под его руководством «Ред Уингз» после 79 матчей с 72 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Джефф проделал огромную работу по развитию наших молодых талантов, так как мы продолжаем перестраивать нашу команду. Наши молодые игроки добились значительных успехов при его работе на посту главного тренера, они выходят на лед в важнейшие минуты игры и в ключевых ситуациях. Мы уверены, что Джефф — лучший тренер, который поможет нашим молодым хоккеистам стать важными игроками в лиге», — заявил генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд.

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