Лео Комаров рассказал, как бил Овечкина
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Финский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Лео Комаров поделился впечатлением от матчей против россиянина Александра Овечкина и его «Вашингтона».
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Финский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Лео Комаров поделился впечатлением от матчей против россиянина Александра Овечкина и его «Вашингтона».
Отвечая на вопрос корреспондента МАТЧ ТВ, хоккеист отметил, что все соперники стараются остановить Овечкина, но противостоять одному из лучших форвардов мира крайне сложно.
«Мне с ним приходилось сталкиваться. Он меня бил, я его бил. Мне с ним интересно играть, он всегда сильно выступает. Мировая звезда, лучший снайпер XXI века. Это большая честь — играть с такими великими форвардами, и против них — тоже. Мы все стараемся остановить Овечкина, когда выходим против “Вашингтона”. Но это не очень легко», — рассказал Комаров.
Финский центральный форвард защищает цвета «Айлендерс» с 2018-го года. До этого Комаров играл за «Торонто». Хоккеист также провел несколько сезонов в КХЛ, играя за московское «Динамо». В составе москвичей Комаров выиграл Кубок Гагарина.