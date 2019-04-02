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21:38 (мск), источник: Р-Спорт

Лео Комаров рассказал, как бил Овечкина

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Финский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Лео Комаров поделился впечатлением от матчей против россиянина Александра Овечкина и его «Вашингтона».

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Источник: AP 2019

Отвечая на вопрос корреспондента МАТЧ ТВ, хоккеист отметил, что все соперники стараются остановить Овечкина, но противостоять одному из лучших форвардов мира крайне сложно.

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«Мне с ним приходилось сталкиваться. Он меня бил, я его бил. Мне с ним интересно играть, он всегда сильно выступает. Мировая звезда, лучший снайпер XXI века. Это большая честь — играть с такими великими форвардами, и против них — тоже. Мы все стараемся остановить Овечкина, когда выходим против “Вашингтона”. Но это не очень легко», — рассказал Комаров.

Финский центральный форвард защищает цвета «Айлендерс» с 2018-го года. До этого Комаров играл за «Торонто». Хоккеист также провел несколько сезонов в КХЛ, играя за московское «Динамо». В составе москвичей Комаров выиграл Кубок Гагарина.

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