Лео Комаров рассказал, как бил Овечкина

«Мне с ним приходилось сталкиваться. Он меня бил, я его бил. Мне с ним интересно играть, он всегда сильно выступает. Мировая звезда, лучший снайпер XXI века. Это большая честь — играть с такими великими форвардами, и против них — тоже. Мы все стараемся остановить Овечкина, когда выходим против “Вашингтона”. Но это не очень легко», — рассказал Комаров.