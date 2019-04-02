Хоккеист «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой марта в НХЛ
ТАСС, 2 апреля. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал второй звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.
ТАСС, 2 апреля. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал второй звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.
В 13 матчах марта Бобровский одержал девять побед, отражая 94% бросков при коэффициенте надежности 1,74. В четырех встречах месяца он оставил свои ворота сухими. Таким образом, он стал лидером сезона по числу сухих матчей (9). На данный момент «Коламбус» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 79 матчах 94 очка.
Третьей звездой стал еще один канадец Брэд Маршанд из «Бостона», который набрал 23 очка (9+14) в 15 встречах.