Четыре очка Радулова принесли «Далласу» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

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У победителей отличились Джейсон Дикинсон (2-я минута), Иса Линделл (5), Радулов (37, 50), Тайлер Питлик (39) и Блэйк Комо (50). В составе проигравших отметились Оскар Линдблум (22) и Шейн Гостисбир (32). Россиянин также был признан лучшим игроком матча.

Всего в этом сезоне на счету Радулова 70 (29 шайб + 41 передача) очков в 68 играх. В матче принял участие и российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, сделавший 32 сейва и ставший третьей звездой встречи.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 91 очко после 80 матчей. «Филадельфия» расположилась на 11-й строчке Восточной конференции, имея 82 очка в 80 играх.

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В другой встрече дня «Бостон» разгромил на выезде «Коламбус» со счетом 6:2. Форвард хозяев Артемий Панарин отметился одной результативной передачей, а голкипер команды Сергей Бобровский был заменен по ходу второго периода.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-bos-6-cbj-2/t-277753022/c-67430403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» на своей площадке оказался сильнее «Эдмонтона» — 6:2. Ассист на свой счет записал защитник хозяев Никита Задоров, а вратарь Семен Варламов совершил 27 сейвов.