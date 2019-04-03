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10:18 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Далласа» Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 3 апреля. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщает пресс-служба лиги.

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В домашнем матче против «Филадельфии» (6:2) россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. «Даллас» после этой победы гарантировал себе участие в плей-офф.

Первой звездой дня стал канадский нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци. В домашней встрече против «Питтсбурга» (4:1) хоккеист забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Третьей звездой дня признан канадский форвард «Бостона» Джейк Дебраск. В гостевом матче против «Коламбуса» (6:2) Дебраск забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

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