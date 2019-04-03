Малкин, Панарин, Бобровский: кто попадет в плей-офф, а кто нет?

Кто будет лишним на «Востоке»?

Пять команд Восточной конференции обеспечили себе место в плей-офф. Это «Тампа-Бэй», «Бостон», «Вашингтон», «Торонто» и «Айлендерс». На оставшиеся три путевки претендуют четыре клуба — «Питтсбург», «Каролина», «Коламбус» и «Монреаль».

Положение на Востоке | Источник: Спорт-Экспресс

Расписание игр:

5 апреля. Питтсбург — Детройт, Каролина — Нью-Джерси, Вашингтон — Монреаль.

Вашингтон — Монреаль. 6 апреля. Рейнджерс — Коламбус.

7 апреля. Питтсбург — Рейнджерс, Оттава — Коламбус, Филадельфия — Каролина, Монреаль — Торонто.

При равенстве очков у двух или более команд принимаются во внимание следующие факторы:

Количество побед в основное время и в овертайме (победы по буллитам не учитываются);

Количество очков, набранных в очных встречах. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами;

Общая разница заброшенных и пропущенных шайб.

Количество побед в основное время и овертайме у конкурентов за место в плей-офф:

Питтсбург — 41

Каролина — 42

Коламбус — 44

Монреаль — 41.

Для того чтобы обеспечить себе место в плей-офф, «Питтсбургу» необходимо набирать два очка. Если команда Евгения Малкина наберет всего одно, то существует вероятность, что по количеству баллов «Пингвинз» догонят «Коламбус» и «Монреаль» («Каролина» и вовсе перегонит). «Жакеты» в этом случае будут выше «Пингвинов» за счет большего количества побед в основное время и в овертайме (44−41 в их пользу на данный момент), «Канадцы», даже если одержат обе победы по буллитам, будут выше за счет личных встреч (5:1, 4:3 Б, 1:5). Одержать хотя бы одну победу для «Питтсбурга» по идее должно не составить труда. Их соперники — «Детройт» и «Рейнджерс» — на плей-офф уже давно не претендуют и доигрывают сезон. Правда, во вторник «Ред Уингз» это не помешало обыграть «Питтсбурга» в первом из двух матчей подряд.

Вероятность попадания в плей-офф «Питтсбурга» (версия «СЭ») — 99%

Чуть сложнее ситуация у «Каролины». «Ураганы» также встречаются с командами, потерявшими шансы на попадание в плей-офф — с «Нью-Джерси» и «Филадельфией», но опережают дуэт «Коламбуса» и «Монреаля» всего на очко. В случае равенства баллов с «Коламбусом» выше будет команда Сергея Бобровского — за счет большего количества побед в основное время и в овертайме. Зато у «Каролины» есть преимущество личных встреч над «Монреалем» (2:1, 4:6, 2:1 ОТ). А потому задача у «Ураганов» простая. Чтобы не зависеть от других команд, надо брать три очка в двух оставшихся матчах при условии победы в основное время или в овертайме (не по буллитам). В этом случае они точно будут выше «Канадиенс».

Вероятность попадания в плей-офф «Каролины» — 85%

У «Коламбуса» есть одно серьезное преимущество над всеми остальными конкурентами. В случае равенства очков с другим командами «Жакеты» будут выше за счет побед в основное время и овертайме. «Коламбусу» предстоят встречи с потерявшим шансы на продолжение борьбы «Рейнджерс» и с худшей командой лиги «Оттавой». Расслабляться стоит едва ли. Нью-йоркская команда недавно побеждала сильные «Сент-Луис» и «Торонто». Но набрать очков не меньше, чем «Монреаль», «Коламбусу» точно под силу. Возможно, даже одержав две победы — именно этот результат выводит «Блю Джекетс» в плей-офф независимо от других встреч.

Вероятность попадания в плей-офф «Коламбуса» — 75%

Хуже всех положение у «Монреаля». Во-первых, им в любом случае необходимо ждать осечки кого-то из конкурентов, даже две победы «Канадиенс» не обеспечат стопроцентного попадания в плей-офф. Во-вторых, соперники у «Монреаля» куда сильнее, чем у конкурентов — «Вашингтон» и «Торонто». Одна надежда — что обе команды уже больше думают о сериях на вылет, нежели о регулярном чемпионате.

Вероятность попадания в плей-офф «Монреаля» — 41%

Кто будет лишним на «Западе»?

​​​​​​​Положение на Западе | Источник: Спорт-Экспресс

Расписание игр:

5 апреля. Вегас — Аризона, Колорадо — Виннипег.

7 апреля. Аризона — Виннипег, Сан-Хосе — Колорадо.

На «Западе» в плей-офф попали уже семь команд — «Калгари», «Сан-Хосе», «Виннипег», «Нэшвилл», «Сент-Луис», «Вегас», «Даллас». Интрига за восьмую путевку номинальная. Единственный вариант, при котором дальше продолжит борьбу «Аризона», а не «Колорадо» — это две победы (причем не по буллитам) «койотов» при двух поражениях в основное время «лавин». Тогда «Аризона» сравняется по очкам с «Колорадо», но будет выше за счет побед в основное время и овертайме (сейчас 35−34 в пользу «Эвеланш»). По личным же встречам преимущество у «Колорадо» (5:1, 4:6, 3:2 Б).

Вероятность попадания в плей-офф «Колорадо» — 95%