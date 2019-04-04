Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Тэйвз (17-я минута), Анисимов (34) и Патрик Кейн (52).
У проигравших отличились российский форвард Владимир Тарасенко (21), Давид Перрон (54) и Тайлер Бозак (60). Лучшим игроком встречи стал Кейн (1+1). Второй звездой был признан Тарасенко (1+1), третьей — голкипер «Чикаго» Кэм Уорд (37 сейвов).
Анисимов забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне. На счету россиянина 37 (15+22) очков в регулярном чемпионате. Тарасенко, помимо гола, отметился результативной передачей. Нападающий «Сент-Луиса» имеет в своем активе 64 (32+32) очка.
«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 80 матчах.
«Сент-Луис» идет пятым, имея в активе 95 очков в 80 встречах. В следующем матче «Чикаго» 6 апреля сыграет дома против «Далласа». «Сент-Луис» днем ранее примет «Филадельфию».