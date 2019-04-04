Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

ТАСС, 4 апреля. «Чикаго» одержал победу над «Сент-Луисом» по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Артем Анисимов записал на свой счет один из голов хозяев.