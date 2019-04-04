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09:16 (мск), источник: ТАСС

Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

ТАСС, 4 апреля. «Чикаго» одержал победу над «Сент-Луисом» по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Артем Анисимов записал на свой счет один из голов хозяев.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Тэйвз (17-я минута), Анисимов (34) и Патрик Кейн (52).

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У проигравших отличились российский форвард Владимир Тарасенко (21), Давид Перрон (54) и Тайлер Бозак (60). Лучшим игроком встречи стал Кейн (1+1). Второй звездой был признан Тарасенко (1+1), третьей — голкипер «Чикаго» Кэм Уорд (37 сейвов).

Анисимов забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне. На счету россиянина 37 (15+22) очков в регулярном чемпионате. Тарасенко, помимо гола, отметился результативной передачей. Нападающий «Сент-Луиса» имеет в своем активе 64 (32+32) очка.

«Чикаго» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 80 матчах.

«Сент-Луис» идет пятым, имея в активе 95 очков в 80 встречах. В следующем матче «Чикаго» 6 апреля сыграет дома против «Далласа». «Сент-Луис» днем ранее примет «Филадельфию».

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Чикаго Блэкхокс
4:3Б
1:0, 1:1, 1:2, 0:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 284.04.2019, 03:00 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонКрэйг Беруби
Вратари
Кэм УордДжейк Аллен(Джейк Аллен)
1-й период
03:37Деннис Джилберт
16:26Джонатан Тэйвз(Дрейк Каджула, Патрик Кейн)
2-й период
20:26Владимир Тарасенко(Брэйден Шенн, Колтон Парэйко)
22:56Брэйден Шенн
33:20Артем Анисимов(Доминик Кахун, Брэндон Саад)
37:09Тайлер Бозак
3-й период
41:34Доминик Кахун
51:37Патрик Кейн(Дилан Стром, Данкан Кит)
51:59Дилан Стром
52:23Дэвид Перрон(Владимир Тарасенко, Алекс Пьетранджело)
59:21Тайлер Бозак(Патрик Марун, Колтон Парэйко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джонатан Тэйвз(Чикаго Блэкхокс)
Лучшие игроки матча
Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Кэм Уорд (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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