«Анахайм» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе «Дакс» голы забили Сэм Стил (6-я минута), Макс Джонс (7) и Райан Гетцлаф (25), у проигравших отличился Дерек Райан (9).