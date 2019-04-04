«Анахайм» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Анахайм» взял верх над «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Анахайм» взял верх над «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе «Дакс» голы забили Сэм Стил (6-я минута), Макс Джонс (7) и Райан Гетцлаф (25), у проигравших отличился Дерек Райан (9).
«Калгари» (107 очков) досрочно победил в Западной конференции, «Анахайм» (78) лишился шансов на выход в
|Боб Мюррей
|Билл Питерс
|Райан Миллер
|Давид Риттих
|05:01
|Сэм Стил(Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг)
|06:58
|Макс Джонс(Картер Роуни, Дерек Грант)
|08:28
|Дерек Райан(Джонни Годро, Остин Чарник)
|16:07
|Майкл Стоун
|17:28
|Ник Ритчи
|22:53
|Якоб Ларссон
|24:57
|Райан Гецлаф(Картер Роуни)
|26:12
|Девин Шор
|35:45
|Кэм Фаулер
|40:00
|Якоб Ларссон
|45:31
|Михаэл Фролик
Райан Миллер (Анахайм Дакс), Сэм Стил (Анахайм Дакс), Рикард Ракелль (Анахайм Дакс)
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0