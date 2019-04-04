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10:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Анахайм» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Анахайм» взял верх над «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). В составе «Дакс» голы забили Сэм Стил (6-я минута), Макс Джонс (7) и Райан Гетцлаф (25), у проигравших отличился Дерек Райан (9).

«Калгари» (107 очков) досрочно победил в Западной конференции, «Анахайм» (78) лишился шансов на выход в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.
Анахайм Дакс
3:1
2:1, 1:0, 0:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 284.04.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Боб МюррейБилл Питерс
Вратари
Райан МиллерДавид Риттих
1-й период
05:01Сэм Стил(Рикард Ракелль, Якоб Сильверберг)
06:58Макс Джонс(Картер Роуни, Дерек Грант)
08:28Дерек Райан(Джонни Годро, Остин Чарник)
16:07Майкл Стоун
17:28Ник Ритчи
2-й период
22:53Якоб Ларссон
24:57Райан Гецлаф(Картер Роуни)
26:12Девин Шор
35:45Кэм Фаулер
3-й период
40:00Якоб Ларссон
45:31Михаэл Фролик
Лучшие игроки матча
Райан Миллер (Анахайм Дакс), Сэм Стил (Анахайм Дакс), Рикард Ракелль (Анахайм Дакс)
Статистика
10Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм Дакс
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