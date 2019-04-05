«Питтсбург», «Каролина» и «Колорадо» вышли в плей-офф НХЛ

Источник: AP 2019

«Питтсбург» на своей площадке обыграл «Детройт» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). В составе «пингвинов» шайбы забросили Джейк Гюнцель (11-я минута), Фил Кессел (19 и 36), а также Сидни Кросби (47), у проигравших отличился Мэтт Пампел (8). Форвард хозяев Евгений Малкин отметился одной результативной передачей.

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На счету «Питтсбурга» 99 очков, команда занимает шестое место в Восточной конференции. «Питтсбург» сыграет в плей-офф 13-й раз подряд.

«Каролина» также в домашнем матче взяла верх над «Нью-Джерси Девилз» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников баллов за результативность не заработал. «Каролина» (97 очков) идет седьмой в Восточной конференции, где осталось определить обладателя одной путевки в плей-офф.

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Результативный пас защитника Никиты Задорова помог «Колорадо» в овертайме победить на своем льду «Виннипег» — 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов в матче участия не принимал.

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