«Питтсбург», «Каролина» и «Колорадо» вышли в плей-офф НХЛ
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз», «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш» забронировали себе места в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз», «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш» забронировали себе места в
«Питтсбург» на своей площадке обыграл «Детройт» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). В составе «пингвинов» шайбы забросили Джейк Гюнцель (11-я минута), Фил Кессел (19 и 36), а также Сидни Кросби (47), у проигравших отличился Мэтт Пампел (8). Форвард хозяев Евгений Малкин отметился одной результативной передачей.
«Каролина» также в домашнем матче взяла верх над «Нью-Джерси Девилз» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников баллов за результативность не заработал. «Каролина» (97 очков) идет седьмой в Восточной конференции, где осталось определить обладателя одной путевки в
Результативный пас защитника Никиты Задорова помог «Колорадо» в овертайме победить на своем льду «Виннипег» — 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов в матче участия не принимал.
«Колорадо» набрал 90 очков и последним в Западной конференции оформил выход в
|Майк Салливан
|Джефф Блэшилл
|Мэттью Мюррей
|Джимми Ховард
|02:11
|Мартин Фрк
|05:40
|Джейк Гюнтцель
|07:35
|Мэтт Пюмпел(Филип Гронек, Таро Хирозе)
|10:43
|Джейк Гюнтцель(Олли Мяяття, Сидни Кросби)
|17:03
|Энтони Манта
|18:18
|Фил Кессел(Сидни Кросби, Патрик Хернквист)
|34:52
|Джек Джонсон
|34:52
|Джек Джонсон
|34:52
|Тайлер Бертуцци
|34:52
|Тайлер Бертуцци
|35:32
|Фил Кессел(Евгений Малкин)
|43:17
|Дилан Ларкин
|46:01
|Андреас Атанасиу
|46:01
|Андреас Атанасиу
|46:36
|Сидни Кросби(Фил Кессел, Патрик Хернквист)
|49:52
|Брайан Раст
Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
|8
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0