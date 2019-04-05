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10:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Питтсбург», «Каролина» и «Колорадо» вышли в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз», «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш» забронировали себе места в плей-офф НХЛ по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в четверг.

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Источник: AP 2019

«Питтсбург» на своей площадке обыграл «Детройт» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). В составе «пингвинов» шайбы забросили Джейк Гюнцель (11-я минута), Фил Кессел (19 и 36), а также Сидни Кросби (47), у проигравших отличился Мэтт Пампел (8). Форвард хозяев Евгений Малкин отметился одной результативной передачей.

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На счету «Питтсбурга» 99 очков, команда занимает шестое место в Восточной конференции. «Питтсбург» сыграет в плей-офф 13-й раз подряд.

«Каролина» также в домашнем матче взяла верх над «Нью-Джерси Девилз» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников баллов за результативность не заработал. «Каролина» (97 очков) идет седьмой в Восточной конференции, где осталось определить обладателя одной путевки в плей-офф.

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Результативный пас защитника Никиты Задорова помог «Колорадо» в овертайме победить на своем льду «Виннипег» — 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов в матче участия не принимал.

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«Колорадо» набрал 90 очков и последним в Западной конференции оформил выход в плей-офф.

Питтсбург Пингвинз
4:1
2:1, 1:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 285.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанДжефф Блэшилл
Вратари
Мэттью МюррейДжимми Ховард
1-й период
02:11Мартин Фрк
05:40Джейк Гюнтцель
07:35Мэтт Пюмпел(Филип Гронек, Таро Хирозе)
10:43Джейк Гюнтцель(Олли Мяяття, Сидни Кросби)
17:03Энтони Манта
18:18Фил Кессел(Сидни Кросби, Патрик Хернквист)
2-й период
34:52Джек Джонсон
34:52Джек Джонсон
34:52Тайлер Бертуцци
34:52Тайлер Бертуцци
35:32Фил Кессел(Евгений Малкин)
3-й период
43:17Дилан Ларкин
46:01Андреас Атанасиу
46:01Андреас Атанасиу
46:36Сидни Кросби(Фил Кессел, Патрик Хернквист)
49:52Брайан Раст
Лучшие игроки матча
Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз), Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время22
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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