«Вашингтон» обыграл «Монреаль» и стал победителем Столичного дивизиона

Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Кэпиталз». В составе хозяев голы забили Ларс Эллер (19-я минута) и Ник Дауд (23), у проигравших отличился Ши Уэбер (20). Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков в этой игре не набрали.