«Вашингтон» обыграл «Монреаль» и стал победителем Столичного дивизиона
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Вашингтон» нанес поражение «Монреалю» и гарантировал себе первое место в Столичном дивизионе НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Вашингтон» нанес поражение «Монреалю» и гарантировал себе первое место в Столичном дивизионе НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Кэпиталз». В составе хозяев голы забили Ларс Эллер (19-я минута) и Ник Дауд (23), у проигравших отличился Ши Уэбер (20). Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков в этой игре не набрали.
На счету «Вашингтона» 104 очка, второе место в дивизионе занимает «Нью-Йорк Айлендерс» (101). Столичная команда стала лучшей в дивизионе четвертый год подряд.
|Тодд Рирден
|Клод Жюльен
|Брэйден Холтби
|Кэри Прайс
|18:36
|Ларс Эллер(Бретт Коннолли, Карл Хагелин)
|18:57
|Никлас II Бэкстрем
|19:32
|Ши Уэбер(Джоэль Армиа, Филлип Дано)
|22:58
|Ник Дауд(Андре Бураковски)
|28:29
|Ши Уэбер
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Ларс Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0