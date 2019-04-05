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10:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» и стал победителем Столичного дивизиона

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Вашингтон» нанес поражение «Монреалю» и гарантировал себе первое место в Столичном дивизионе НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Кэпиталз». В составе хозяев голы забили Ларс Эллер (19-я минута) и Ник Дауд (23), у проигравших отличился Ши Уэбер (20). Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков в этой игре не набрали.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету «Вашингтона» 104 очка, второе место в дивизионе занимает «Нью-Йорк Айлендерс» (101). Столичная команда стала лучшей в дивизионе четвертый год подряд.

Вашингтон Кэпиталз
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 285.04.2019, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденКлод Жюльен
Вратари
Брэйден ХолтбиКэри Прайс
1-й период
18:36Ларс Эллер(Бретт Коннолли, Карл Хагелин)
18:57Никлас II Бэкстрем
19:32Ши Уэбер(Джоэль Армиа, Филлип Дано)
2-й период
22:58Ник Дауд(Андре Бураковски)
28:29Ши Уэбер
Лучшие игроки матча
Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Ларс Эллер (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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