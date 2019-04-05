Встретятся ли в первом раунде Кубка Стэнли Овечкин и Малкин?
Главные интриги последних игровых дней регулярки НХЛ.
Главные интриги последних игровых дней регулярки НХЛ.
Благодаря последним победам «Питтсбург» и «Каролина» вышли в
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Поэтому «Вашингтон» Александра Овечкина попадет в четвертьфинале конференции на седьмую команду Востока. Перед последними матчами на эту позицию претендуют «Питтсбург» и «Каролина».
«Ураганы» будут выше команды Евгения Малкина при равенстве очков за счет большего числа побед в основное время и овертайме (43−42). Если «Каролина» побеждает «Филадельфию», а «Питтсбург» проигрывает «Рейнджерс», то дуэли Овечкина и Малкина в первом раунде
«Сент-Луис» Владимира Тарасенко и «Даллас» Александра Радулова встретятся в
По последней части проблем возникнуть не должно. Вероятность того, что «Колорадо» победит «Сан-Хосе», а «Даллас» проиграет оба матча (а это единственная возможность для «Лавин» опередить Радулова и Ко), прямо скажем, небольшая.
А вот шансы на первенство «Сент-Луиса» в Центральном дивизионе невелики. «Музыкантам» необходимо набрать в последнем матче очков больше, чем оба конкурента. В этом случае команда Тарасенко обойдет «Виннипег» по баллам, а «Нэшвилл» по баллам или по дополнительным показателям. По победам в основное время и овертайме или по личным встречам с «Хищниками» преимущество будет на стороне «Сент-Луиса». Но вероятность одновременной осечки двух лидеров Центрального дивизиона невысока.