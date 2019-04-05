Встретятся ли в первом раунде Кубка Стэнли Овечкин и Малкин?

Источник: Спорт-Экспресс

Кто завоюет последнюю путевку в плей-офф?

Благодаря последним победам «Питтсбург» и «Каролина» вышли в плей-офф и продолжат борьбу за Кубок Стэнли. Последнюю путевку на Востоке разыграют между собой «Коламбус» и «Монреаль», причем шансы команды Бобровского и Панарина намного выше.

Расклады на Востоке | Источник: Спорт-Экспресс

Во-первых, у «Коламбуса» на одну игру больше. Во-вторых, в случае равенства очков «Монреаль» будет ниже, поскольку у «Блю Джэкетс» больше побед в основное время и в овертайме (44−41), что является главным фактором при определении мест. Для того чтобы опередить «Коламбус», «Канадцам» нужно набрать в одной игре больше очков, чем их конкуренты в двух. Шансы «Монреаля» заметно упали после поражения от «Вашингтона», и уже сегодня ночью «Жакеты» могут обеспечить себе плей-офф — при условии победы над «Рейнджерс».

Вероятность попадания в плей-офф «Коламбуса» (версия «СЭ») — 95%

«Коламбуса» (версия «СЭ») — 95% Вероятность попадания в плей-офф «Монреаля» (версия «СЭ») — 5%

Встретятся ли в первом раунде Овечкин и Малкин?

Сетка плей-офф НХЛ в первом раунде составляется следующим образом: между собой встречаются вторые и третьи команды в каждом из четырех дивизионов, а их победители играют с обладателями «уайлд-кард».

Поэтому «Вашингтон» Александра Овечкина попадет в четвертьфинале конференции на седьмую команду Востока. Перед последними матчами на эту позицию претендуют «Питтсбург» и «Каролина».

«Питтсбург» или «Каролина» — кто сыграет в первом раунде с «Вашингтоном»? | Источник: Спорт-Экспресс

«Ураганы» будут выше команды Евгения Малкина при равенстве очков за счет большего числа побед в основное время и овертайме (43−42). Если «Каролина» побеждает «Филадельфию», а «Питтсбург» проигрывает «Рейнджерс», то дуэли Овечкина и Малкина в первом раунде плей-офф быть. Правда, шансы на одновременный исход этих двух событий не так высоки.

Вероятность встречи Овечкина и Малкина в первом раунде плей-офф (версия «СЭ») — 15%

Встретятся ли в первом раунде Тарасенко и Радулов?

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко и «Даллас» Александра Радулова встретятся в плей-офф, если «Блюзмены» станут первыми в Центральном дивизионе, а «Звезды» сохранят за собой там же четвертую строчку.

Источник: Спорт-Экспресс

По последней части проблем возникнуть не должно. Вероятность того, что «Колорадо» победит «Сан-Хосе», а «Даллас» проиграет оба матча (а это единственная возможность для «Лавин» опередить Радулова и Ко), прямо скажем, небольшая.

А вот шансы на первенство «Сент-Луиса» в Центральном дивизионе невелики. «Музыкантам» необходимо набрать в последнем матче очков больше, чем оба конкурента. В этом случае команда Тарасенко обойдет «Виннипег» по баллам, а «Нэшвилл» по баллам или по дополнительным показателям. По победам в основное время и овертайме или по личным встречам с «Хищниками» преимущество будет на стороне «Сент-Луиса». Но вероятность одновременной осечки двух лидеров Центрального дивизиона невысока.