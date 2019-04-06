«Даллас» проиграл «Чикаго» в матче НХЛ, Радулов отметился передачей

Встреча, прошедшая в пятницу в Чикаго, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) в пользу «ястребов». В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (17-я и 57-я минуты), Доминик Кагун (32), Крис Куниц (34), Дилан Строум (38) и Слэйтер Куккук (41). У проигравших отличился Джоэл Л’Эсперанс (48), которому ассистировали Тайлер Сегин и Александр Радулов. Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 26 бросков.