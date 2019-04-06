Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

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В гостевом матче против «Рейнджерс» (3:2 Б) россиянин забросил одну шайбу и реализовал победный послематчевый буллит. «Коламбус» после этой победы гарантировал себе участие в плей-офф.

Второй звездой дня стал американский форвард «Чикаго» Патрик Кейн. В домашней встрече против «Далласа» (6:1) хоккеист стал автором двух шайб.