Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 6 апреля. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу сообщила
ТАСС, 6 апреля. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу сообщила
В гостевом матче против «Рейнджерс» (3:2 Б) россиянин забросил одну шайбу и реализовал победный послематчевый буллит. «Коламбус» после этой победы гарантировал себе участие в
Второй звездой дня стал американский форвард «Чикаго» Патрик Кейн. В домашней встрече против «Далласа» (6:1) хоккеист стал автором двух шайб.
Третьей звездой дня признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. В игре против «Рейнджерс» Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.