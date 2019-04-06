Кучеров повторил рекорд Могильного по очкам за один сезон НХЛ для россиян

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров отметился голом. Благодаря этому российский форвард достиг отметки 127 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров повторил рекорд Александра Могильного по очкам за один сезон НХЛ для россиян. Рекорд Могильного был установлен в сезоне-1992/93.