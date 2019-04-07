Тарасенко в пятый раз подряд стал лучшим снайпером «Сент-Луиса»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

В составе хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн (12-я минута), Владимир Тарасенко (51).

У гостей отличились Таннер Пирсон (44), Элиас Петтерссон (58).

На счету 27-летнего Тарасенко стало 68 очков (33 шайбы + 35 передач), он пятый раз подряд стал лучшим снайпером команды в сезоне. В прошлом чемпионате в его активе было столько же голов, но на два очка меньше. Наибольшее количество голов в карьере он забил в сезоне-2015/16 — 40.

Другой российский форвард «Сент-Луиса», 23-летний Иван Барбашев, в матче очков не набрал. В 81 игре сезона в его активе 26 очков (14+12), это его лучший результат в карьере.

«Сент-Луис» поднялся на первое место в Центральном дивизионе и сохранит его, если «Нэшвилл» и «Виннипег», которые сыграют позднее в воскресенье, проиграют свои заключительные матчи в сезоне.