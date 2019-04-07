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09:31 (мск), источник: ТАСС

Тарасенко в пятый раз подряд стал лучшим снайпером «Сент-Луиса»

ТАСС, 7 апреля. «Сент-Луис» дома по буллитам обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2 в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн (12-я минута), Владимир Тарасенко (51).

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У гостей отличились Таннер Пирсон (44), Элиас Петтерссон (58).

На счету 27-летнего Тарасенко стало 68 очков (33 шайбы + 35 передач), он пятый раз подряд стал лучшим снайпером команды в сезоне. В прошлом чемпионате в его активе было столько же голов, но на два очка меньше. Наибольшее количество голов в карьере он забил в сезоне-2015/16 — 40.

Другой российский форвард «Сент-Луиса», 23-летний Иван Барбашев, в матче очков не набрал. В 81 игре сезона в его активе 26 очков (14+12), это его лучший результат в карьере.

«Сент-Луис» поднялся на первое место в Центральном дивизионе и сохранит его, если «Нэшвилл» и «Виннипег», которые сыграют позднее в воскресенье, проиграют свои заключительные матчи в сезоне.

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Сент-Луис Блюз
3:2Б
1:0, 0:0, 1:2, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 286.04.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиТрэвис Грин
Вратари
Джордан БиннингтонТэтчер Демко
1-й период
11:50Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Райан О`Райлли)
18:03Роберт Бортуццо
2-й период
32:24Александр Эдлер
3-й период
42:34Патрик Марун
43:53Тэннер Пирсон(Александр Эдлер, Тэтчер Демко)
49:58Александр Эдлер
50:29Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
56:34Роберт Бортуццо
57:51Элиас Петтерссон(Александр Эдлер, Брок Бозер)
Овертайм
63:31Бо Хорват
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Райан О`Райлли(Сент-Луис Блюз)
Лучшие игроки матча
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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