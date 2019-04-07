Тарасенко в пятый раз подряд стал лучшим снайпером «Сент-Луиса»
ТАСС, 7 апреля. «Сент-Луис» дома по буллитам обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2 в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 апреля. «Сент-Луис» дома по буллитам обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2 в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн (12-я минута), Владимир Тарасенко (51).
У гостей отличились Таннер Пирсон (44), Элиас Петтерссон (58).
На счету 27-летнего Тарасенко стало 68 очков (33 шайбы + 35 передач), он пятый раз подряд стал лучшим снайпером команды в сезоне. В прошлом чемпионате в его активе было столько же голов, но на два очка меньше. Наибольшее количество голов в карьере он забил в сезоне-2015/16 — 40.
Другой российский форвард «Сент-Луиса», 23-летний Иван Барбашев, в матче очков не набрал. В 81 игре сезона в его активе 26 очков (14+12), это его лучший результат в карьере.
«Сент-Луис» поднялся на первое место в Центральном дивизионе и сохранит его, если «Нэшвилл» и «Виннипег», которые сыграют позднее в воскресенье, проиграют свои заключительные матчи в сезоне.
|Крэйг Беруби
|Трэвис Грин
|Джордан Биннингтон
|Тэтчер Демко
|11:50
|Брэйден Шенн(Владимир Тарасенко, Райан О`Райлли)
|18:03
|Роберт Бортуццо
|32:24
|Александр Эдлер
|42:34
|Патрик Марун
|43:53
|Тэннер Пирсон(Александр Эдлер, Тэтчер Демко)
|49:58
|Александр Эдлер
|50:29
|Владимир Тарасенко(Алекс Пьетранджело, Брэйден Шенн)
|56:34
|Роберт Бортуццо
|57:51
|Элиас Петтерссон(Александр Эдлер, Брок Бозер)
|63:31
|Бо Хорват
|победный бросок: Райан О`Райлли(Сент-Луис Блюз)
Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз), Алекс Пьетранджело (Сент-Луис Блюз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0